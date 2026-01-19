  • İSTANBUL
Çığ düştü, Hakkari-Şırnak yolu ulaşıma kapandı
Gündem

Çığ düştü, Hakkari-Şırnak yolu ulaşıma kapandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Çığ düştü, Hakkari-Şırnak yolu ulaşıma kapandı

Hakkari-Şırnak kara yolu, 3 ayrı noktada düşen büyük çığlar ve devam eden çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Karayolları yetkililerinden alınan bilgilere göre, yolun 3 ayrı noktasına büyük çığlar düştü. Saat 14.30 itibarıyla alınan tedbir kararı doğrultusunda, bölgede çığ tehlikesinin devam etmesi nedeniyle kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililer, çığ düşme riskinin halen sürdüğünü belirterek, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle karla mücadele ve temizleme çalışmalarına geçici olarak ara verildiği bildirildi. Hava şartlarının iyileşmesinin ardından ekiplerin yeniden çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
Karayolları ekipleri, vatandaşların can güvenliği için yolun kontrollü şekilde açılacağını ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

