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Yerel Çiftlikten kaçan deve kuşu trafiği birbirine kattı
Yerel

Çiftlikten kaçan deve kuşu trafiği birbirine kattı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Çiftlikten kaçan deve kuşu trafiği birbirine kattı

İstanbul Şile'deki çiftlikten firar eden bir deve kuşu trafikte kaosa neden oldu. Yollarda araçların arandan koşturan devekuşu olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak sahibine teslim edildi.

Şile'de Kumbaba Caddesi üzerinde sokaklarda başıboş şekilde dolaşan bir deve kuşu, kısa süre sonra çıktığı trafikte kaosa yol açtı. Yoldan geçen araçların arasında koşan deve kuşuna çarpmamak için manevra yapan sürücüler durumu 112 çağrı merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak devekuşunu yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yakalanan deve kuşu, sahibine teslim edildi.

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