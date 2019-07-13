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Çiftliklerden toplanan gübreler ekonomiye kazandırılıyor

Konya’daki çiftliklerden toplanan büyükbaş hayvan gübreleri, seralarda ve bahçelerde kullanılmak üzere ekonomiye kazandırılıyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:05
Çiftliklerden toplanan gübreler ekonomiye kazandırılıyor

Konya’daki çiftliklerden toplanan büyükbaş hayvan gübreleri, seralarda ve bahçelerde kullanılmak üzere ekonomiye kazandırılıyor.


Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle artan bahçe ve peyzaj işleri, hayvan gübresi kullanımını da artırdı. Toprağı daha verimli duruma getirmek amacıyla toprağa dökülen büyükbaş hayvan gübreleri, çiftliklerden toplanarak büyük alanlarda toplanıyor. Açık alanlara ince tabaka halinde serilen gübreler, traktörlerle ezilerek kurumaya bırakılıyor. Kuruma işleminin ardından elenen gübreler kamyonlara yüklenerek bahçelere ulaştırılıyor. Gübreler, kullanılacak alana göre kuru, elenmiş ya da elenmemiş olarak tercih edilebiliyor.


Konya’da çiftliklerden gübre toplayan ve bunları çeşitli işlemlerden geçirerek bahçelere ulaştıran şirketin yetkilisi Adem Olukcu, gübre kullanılmayan sebzelerden yeterli verim alınmadığını ve fide yetişmediğini söyledi. Yanmış gübrelerin en çok seralarda kullanıldığını belirten Olukcu, "Yanmış gübre olacak ki içindeki ot tohumları ölecek. Yani altı ay bir sene beklemiş oluyor bu gübreler. Yanıyor, yandığı için de içindeki bakteriler ölüyor. Yani kendi özelliğini kaybetmiyor. Kuru gübre olunca toprakta kedi bağırsağı denen ot yetişmiyor. Seralarda daha yüksek miktarda masraf yaptıkları için yanma özelliğine çok dikkat ediyorlar" dedi. Akdeniz Bölgesine günlük sevkıyat yaptıklarını ifade eden Adem Olukcu, çimler ve seralar için ayrı gübre tercih edildiğini anlattı.



"Yılın 12 ayı devam ediyor"


Yaptıkları işle çiftliklerin işini kolaylaştırdıklarını ifade eden Olukcu, "Burada 100 dönüm arazide kepçe çalıştırıp seriyoruz kurutuyoruz. Kuruduktan sonra ihalelere giriyoruz. İhalelerle elenmiş, elenmemiş şeklinde veriyoruz. Ondan sonra gübreleri buraya seriyoruz kurutmak için eziyoruz. Kuruduktan sonra topluyoruz. Kış mevsimine doğru da Mersin ve Alanya’daki seralara gidiyor. Mesela Alanya’dan gelen arabalar sebze getiriyorlar, sebzeyi bıraktıktan sonra gübreyi alıp gidiyorlar. Bu yılın 12 ayı devam ediyor. Yani kışın yol kenarlarına yığıyoruz, depolama yapıyoruz. Kışın da buradan oralara naklediyoruz. Kendimiz de gidiyoruz, oradan gelen hal arabalarına da yüklüyoruz. Besicilerin de işine geliyor bu. Çardakların içinde gübreler biriktiği için rampadan dökülmüyor. Hem biz bunu değerlendiriyoruz hem gübrenin hepsini bir yerde topluyoruz" diye konuştu.


Olukcu, "Şu anda mesela kepçemiz aktarma yapıyor. Gübreyi yere serdikten sonra üç güne bir durmadan içine giriyoruz ve çiğniyoruz çabuk kurusun diye. Kuruduktan sonra ortasını açıyoruz lodalar haline getiriyoruz. Onun yanmasını bekliyoruz bir ay. Ondan sonra aktarıyoruz. Güneşin sıcağın içinde tabii sinek de var bunun içinde, biz bu şartlarda çalışıyoruz. Kendim 18 senedir bu işi yapıyorum, bu işle uğraşıyorum. Besicinin de işine geliyor gübresi elinden gidiyor, bize de bir ekmek kapısı çıkıyor tabii buradan. Bunlar olmazsa sebze olmaz ama Alanya’dan sebze geliyor Konya’ya, İstanbul’a bu gübre için geliyor. Ekonomiye faydası bu, boşa gitmiyor. Bu şekilde değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.



"Konya pilot bölge"


Çiftliklerin fazla olması nedeniyle gübre üretiminin en çok Konya’da olduğunu aktaran Olukcu, "Biz genelde Saraçoğlu Mahallesinde yapıyoruz bu işi. Çardaklardan topluyoruz. Mesela üreticinin 100 sığırı var. Onun gübresini her iki ayda bir alıyoruz, hem rampasını boşaltıyoruz. En çok seralarda kullanılıyor, belediyelerde çimlerde de çok kullanılıyor elenmiş şeklinde. Mesela en çok Alanya’da domatese gidiyor şimdi de eskiden de Anamur’a sürekli yolluyoruz. Muza daha yeni verilmeye başlandı. Yani bu gübre genelde her tarafa gidiyor. Konya bunun pilot bölgesi, mesela Adana’da çok az var. Antalya’da hiç yok ama Seydişehir gibi yerlerde çok az hayvancılık olduğu için Konya bunun pilot bölgesi" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:05
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