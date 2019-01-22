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Çiftlikbank’ın 'Tosunu'na hap yerine 'bonzai' vermişler

Çiftlikbank dolandırıcığıyla onbinlerce vatandaşı mağdur eden ‘Tosun’ lakaplı Mehmet Aydın’ın kendisinin de uyuşturucu satıcıları tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Aydın’ın uyuşturucu hap almak için ödeme yaptığı torbacılar, Aydın’a hap yerine ‘bonzai’ verdi. Aydın, uyuşturucuyu değiştirmek için gittiği yerde de yakayı eleverdi.

22 Ocak 2019 Salı 11:09
Çiftlikbank’ın 'Tosunu'na hap yerine 'bonzai' vermişler

2016 yılında kurduğu "Çiftlikbank" organizasyonu ile yaklaşık 2 yıl içinde 132 bin kişiden, 1 milyar 139 milyon lira para toplayan ve hakkında başlatılan soruşturmalar sürecinde de ortadan kaybolan Mehmet Aydın’ın yeni vukuatı ortaya çıktı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında hazırlanan bir iddianameye göre  bir araçta uyuşturucu alışverişi yapıldığını tespit eden polis harekete geçti. Uyuşturucu ile yakalanan şahıslardan birinin Mehmet Aydın olduğu anlaşıldı.

"Hap yerine bonzai vermişler"

Gözaltına alınan Aydın ifadesinde uyuşturucu aldığını kabul etti. Mağdur edildiğini belirten Aydın ‘Para verip uyuşturucu hap istedim, bana bonzai vermişler. Değiştirmek için gittiğimde de polislere yakalandım’ dedi. İlgili kanun gereğince hakkında ‘adli kontrol’ kararı verildi ve dava açılması ertelendi. Ancak Aydın, ‘adli kontrol’ tedbirlerine uymadı. İmza vermeye de gitmedi.

4 gün sonra şirketi kurdu

Bunun üzerine savcılık, Aydın hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu madde satın almak’ suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle 27 Temmuz 2016’da dava açıldı. Aydın, bu davadan 4 gün sonra 31 Temmuz’da Çiftlikbank şirketini kurdu.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:09
  1. Bursa
  2. Mehmet Aydın
  3. çiftlik bank
  4. bonzai
  5. uyuşturucu

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