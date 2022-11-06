Çiftlikbank mağduruna ikinci şok! Soluğu savcılıkta aldı

İstanbul'da yaşayan Çiftlikbank mağduru Faruk Aslan, oğlunun trafik cezasını ödemek isterken hesabındaki tüm parayı internet dolandırıcılarına kaptırdı.

İstanbul Sarıyer’de yaşayan Halil Rahman Aslan’a motosiklet ile seyir halindeyken, kask takmadığı gerekçesiyle ceza yazıldı. Oğlunun trafik cezasını ödemek isteyen baba Faruk Aslan, telefonu ile internete girerek cezayı ödemek istedi.

Karşısına çıkan ilk siteye tıklayarak trafik cezası ödemek için kart bilgilerini giren Aslan, gelen mesaja onay vermesiyle şok yaşadı. Banka hesabındaki 4 bin TL’si bir anda çekilen Aslan, dolandırıldığını anladı.

Soluğu savcılıkta aldı!

Çiftlikbank mağduru Aslan, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

Çocuğum motosikletle kaskını takmadığı için 196 TL trafik cezası yedi. Ben de bu cezayı internetten ödemek istedim. Karşıma çıkan ilk siteye tıkladım. Adımı soyadımı, kimlik numaramı ve diğer bilgilerimi yazdım ve telefonuma gelen mesaja onay verdim. Bana gelen mesajda sadece onaylamam gerektiği yazıyordu.

Onaylamamın ardından peş peşe mesajlar gelmeye başladı. Farklı miktarlara tekrar onay istiyordu. Hepsini reddettim ama şüphelenip hesabıma girdiğimde 4 bin TL’min çekildiğini gördüm. Ayrıca 196 TL’lik ceza bile ödenmemişti. Resmi bir site gibi duruyordu hatta bankadan aldığım makbuzda da gelir idaresinin mührü vardı. Dolandırıldığıma emin olduktan sonra savcılığa gittim, onlar da zaten bunu teyit ettiler.

Çiftlikbank dolandırıcılığında 100 bin TL kaptırdığını belirten Faruk Aslan, sözlerini şöyle tamamladı: Zaten Çiftlikbank mağduruyum. Onu toparlamam çok uzun sürdü. 100 bin TL kadar dolandırıldım. Onu toparlayamadan karşıma böyle bir şey çıktı. Bu dolandırıcıların en yakın zamanda yakalanmalarını istiyorum. Ben her şeyden önce bu ayı nasıl çıkarabileceğimizi düşünürken bir de başımıza bu geldi.