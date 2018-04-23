Çiftlikbank davasında flaş gelişme!

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlikbank yolsuzluğu ile ilgili başlatılan soruşturmada sistemin yazılımcısının yakalandığı öğrenildi.

Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın ve diğer firari şüpheliler için Kırmızı Bülten çıkarılmıştı.