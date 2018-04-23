Çiftlikbank davasında flaş gelişme!
Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlikbank yolsuzluğu ile ilgili başlatılan soruşturmada sistemin yazılımcısının yakalandığı öğrenildi. Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın ve diğer firari şüpheliler için Kırmızı Bülten çıkarılmıştı.23 Nisan 2018 Pazartesi 19:28
Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlikbank yolsuzluğu ile ilgili başlatılan soruşturmada sistemin yazılımcısının yakalandığı öğrenildi.
Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın ve diğer firari şüpheliler için Kırmızı Bülten çıkarılmıştı.
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