Çiftlik inşaatında feci kaza! 53 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir çiftlik inşaatında çalışan 53 yaşındaki Osman Koç, 3 metre yüksekliğindeki duvardan beton zemine düştü.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde çiftlik inşaatında meydana gelen kaza, 53 yaşındaki Osman Koç’un ölümüyle sonuçlandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Paşapınar Mahallesi’ndeki bir çiftlik inşaatında meydana geldi. İnşaatta Osman Koç, 3 metre yüksekliğindeki duvardan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Koç, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.