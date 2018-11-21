0553 313 94 23

Çiftlik değil müze! Sahibi ölen evde, 1528 parça tarihi eser bulundu

Manisa'da sahibi iki gün önce ölen çiftlik evine düzenlenen operasyonda, Helenistik, Roma, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemlerine ait 1528 parça tarihi eser ele geçirildi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:52
Çiftlik değil müze! Sahibi ölen evde, 1528 parça tarihi eser bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin, sahibi iki gün önce ölen çiftlik evine düzenlediği operasyonda, 1528 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde 10 gün önce Mehmet K.'nin (82) çiftlik evinde, çok sayıda tarihi eser bulunduğuna dair ihbar aldı. Bunun üzerine ekipler, çalışma başlattı. Ancak iki gün önce çiftçi Mehmet K. yaşamını yitirdi. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle jandarma, bu sabah eve operasyon düzenledi.

Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi

Ekipler, evde raf, vitrin ve masalara sıralı halde 1528 parça tarihi eser ele geçirdi. Eserlerin Helenistik, Roma, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirlendi. Aralarında heykeller, sikkeler, amforalar, vazolar, el yazmaları ve muhtelif eşyaların da bulunduğu eserler, Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tarihi eserlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ele geçirilen eserlerin fotoğrafları...

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:52
  1. Manisa
  2. Alaşehir
  3. tarihi eser kaçakçılığı
  4. tarihi eser operasyonu
  5. 1528 parça tarihi eser bulundu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
    1. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
    2. Dev şirket kötü haberi duyurdu! 7 bin..
    3. Göç politikasında yeni hedefler
    4. Fenerbahçe Kulübü PUBG takımını duyurdu
    5. AK Parti ile MHP hangi illerde yerel..
    6. Sağlık Bakanı net konuştu: Tedirgin..
    7. 'Lenfödem'in tedavisi mümkün
    8. Ülkemizin ilk insansız deniz aracı..
    9. ABD'de dayanıklı tüketim malı..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel..
    11. AK Parti Adıyaman belediye başkan..
    12. Asırlık kaya oyma ev geleneğinden..
    13. "Şehir hastaneleri üniversitelere..
    14. Yeşilırmak'ta 61 kilogramlık yayın..
    15. Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı..
    16. Marmaris'te çıkan iki hortum ilçeyi..
    17. Altının kilogramı 210 bin 700 liraya..
    18. Çocuğunuz 'proje çocuk' mu?
    19. Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı..
    20. Esneklik metodu sınav kaygısını..
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!