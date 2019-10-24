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Çiftlik Bank’tan sonra bu kez de Kaz Bank! Akademisyen tam 5 milyon TL dolandırdı

Çiftlik Bank skandalı sonrası bu kez Kaz Bank dolandırıcılığı ortaya çıktı. "Kaz çiftliği kuracağım" diyerek 1.000 kişiden 20 milyon TL para toplama hedefiyle yola çıkan Ahmet Nurettin Çelik, SPK'ya yakalandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:58
Çiftlik Bank’tan sonra bu kez de Kaz Bank! Akademisyen tam 5 milyon TL dolandırdı

Türkiye'deki saadet zincirlerine her gün yeni hikâyeler ekleniyor. Bu seferki örnek ise kendini kaz sevdalısı akademisyen olarak tanıtan Ahmet Nurettin Çelik'ten geldi. Çelik, "Kaz çiftliği kuracağım" diyerek sosyal medya hesapları üzerinden 6 ayda 4,9 milyon TL topladı. Çelik'in 250 kişiden topladığı 5 milyon TL'lik hesap donduruldu.

İlk etapta 1.000 kişiden 20 milyon TL toplama hedefiyle yola çıkan Çelik'in kanunsuz şekilde elde ettiği paralar Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun takibine takıldı. Ardından devreye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) girdi. Doğalkaz Ördek Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Ticaret A.Ş. olarak kurulan firmanın hesapları donduruldu. SPK, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hisse başına 20 bin TL topladı

Sabah'ta yer alan habere göre, aslen Ankara'da yaşayan ancak Kırşehir'de küçük bir kaz çiftliği bulunan Çelik, yakın bir arkadaş grubu ile yola çıktı. İlk etapta ücretsiz kaz yetiştiriciliği seminerleri adı altında, Samsun, Balıkesir, Bayburt, İzmir, Adana, Konya gibi onlarca ili gezdi. Sosyal medyada videolar yayımladı. Çektiği videolarda, hedefinin 1.000 kişiden 20 milyon TL toplayarak, dünyanın en büyük kaz çiftliğini kurmak olduğunu anlattı. Kendisine inanan 250 kişiden A Grubu hisse bedeli olarak 20'şer bin TL aldı. Toplam 5 milyon TL'ye yakın para topladı. Edinilen bilgilere göre, önce değeri 600 bin TL olarak gösterilen ancak imara dahi açık olmayan bir tarla satın aldı. Ancak araziye tek bir çivi çakılmadı.

'Baş kaz' çelik Çin’e gitti!

Kendini sosyal medyada yayınladığı videolarda 'baş kaz' benim diye tanıtan Çelik, bu kez topladığı paralarla Çin'e gitti. Çin Seddi'ni gezdi, egzotik eğlencelere katıldı. Para veren kişilere de "Çin'de beyaz et işleme makinesi bakıyorum" açıklaması yaptı. "Türkiye'de makine yok mu?" diyenlere de sosyal medya hesaplarından "Türk makine sektörü beyaz et kesimhanesi üretme kabiliyeti yok. O nedenle Çin'e geldim" cevabını verdi. Çelik inandırıcı olmak için Çin'den sözde anlaşma videoları bile yayınladı.

Birçok ilde Çiftlik Bank benzeri yapılanmalara giden sisteme en fazla para gönderenlerin ise yurt dışında yaşayan Kırşehirli gurbetçiler olduğu öğrenildi. Sosyal medya videolarında gaflarıyla dikkat çeken Çelik, sisteme para yatıranlara 3 yıl kâr payı dağıtmayacağını belirtirken, "3 yılın sonunda diyelim ki öldüm. Dünyaya kazık çakacak değiliz ya... Benden sonraki yönetim de dolandırıcı çıktı. Olur mu olur" sözleriyle adeta itirafta bulunduğu da gözden kaçmadı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 10:58
  1. Kırşehir
  2. Ankara
  3. Türkiye
  4. Ahmet Nurettin Çelik
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  6. Çiftlik Bank
  7. Kaz Bank
  8. Samsun
  9. Balıkesir
  10. Bayburt
  11. İzmir
  12. Adana
  13. Konya
  14. Çin Seddi

YORUM YAZ

  • hay bin gunduzhay bin gunduz18 sa önce
    az daha yolacakmışmilleti iyiki yakalanmış. 
  • Ali De SteroAli De Stero19 sa önce
    Türkiyede inek çoooook!Kaz da çooook..!
  • NihalNihal20 sa önce
    entel dantel görünümlü hırsız
  • EMR ARSEMR ARS20 sa önce
    Aziz Nesin nasıl bir kraldır ya..
  • MEHMET DEMIRCIMEHMET DEMIRCI20 sa önce
    Cem yılmaz da elinde kaz ile dolaşıyordu o kaz beyinlide kaz zede sanırım...
  • bilge_biribilge_biri21 sa önce
    bu memleketin kerizi bitmez. koskoca proff lar 150 bin dolari götürüp teröristler hesabimi ele gecirmis diye cöpe atiyorsa. normal vatandas ne yapsin. ama iyi oluyor aptal insanin elinde para bir silahtan daha tehlikelidir. hic olmazsa üc kagitcilar o parayi yiyip icerek piyasaya sürüp ekonomiyi canlandiriyor. destekliyorum
  • dürüstdürüst21 sa önce
    Hepimiz aynı toprrakta yetişen tahillarız katılan ve işlenen özellikler bizlere farklı geldiğinden ana etkenleri hep unutuyorz.Onun için toplumun her kesiminden her tip-yapıda adam çıkabilir..Evliyası da üç kağıtçısı da bu toplumun insanlarından çıkıyor,sorun gerçek iman ve vijdandan geçiyor.ADEM;El-ayak ve baş değil,adem manada saklı suret ile kaş değil.......
  • EKOLL EKOLL 21 sa önce
    Bu akademisyen çalışmalarında bu ülkede çok miktarda kaz olduğunu tesbit etmiş ve bu sebeple de KAZ ÇİFTLİĞİ kurmaya karar vermiş. Doğru bir tesbit ve yaklaşım. Tebrikler.
  • fetösavarfetösavar21 sa önce
    milletimiz tatlı parayı sever. bi de adama piyango vuruyor adam diyor iş kuracağım. yani bizim insanımız parayı yemesi gerektiği zaman yemez, yememesi gerektiği zaman yer...
  • sukrusukru21 sa önce
    Pes yani,adam açık açık ben yolacak kaz arıyorum diyor ve beş milyon topluyor.Herhalde birisi direk ben dolandıracak enayi arıyorum işte hesap numaram dese birkaç milyon götürecek yani.
  • hasan yılmazhasan yılmaz21 sa önce
    sığırlar var oldukca çiftlikbank kurarsın kazlar var oldukca kazbank kurarsın allah insanı kaz sığır eylemesin

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