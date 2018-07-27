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Çiftlik Bank'ın ardından şimdi de kuzu vurgunu

Çiftlik Bank vurgunun ardından şimdi de "kuzu vurgunu" ortaya çıktı."Kuzu üreteceğiz" vaadiyle kurulan şirketin 40 kişiyi 2,5 milyon TL dolandırdığı iddia edildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:48
Çiftlik Bank'ın ardından şimdi de kuzu vurgunu

Türkiye'nin gündemine oturan Çiftlik Bank vakasının bir benzeri daha ortaya çıktı. 2012 yılında Tarım Federasyonu Derneği'nin kurduğu TADEF Tarım Ürünleri Ltd. Şti. ismiyle yaklaşık 40 kişiden 2,5 milyon lira topladığı öne sürüldü. İddiaya göre dönemin Tarım Federasyonu Derneği ve TADEF Tarım Ürünleri yetkilisi Hakan Yüksel, "Küçükbaş hayvan yetiştirip bundan size kar sağlayıp, bana bunun için ödediğiniz paraları da size iade edeceğim" diyerek 40 kişiden toplam 2,5 milyon lira topladı.

NE TESİS VAR NE HAYVAN

Yüksel, küçükbaş hayvanların ve tesisin satın alındığını belirterek mağdurlara esasında şirkete ait olmayan tesisler gösterdi ve sürüdeki kesim/satımlar kaynaklı olduğunu iddia ettiği kar payları ödedi.

Ancak zaman içinde Yüksel'in projesinin gerçekleşmediği ve ortada ne tesis, ne de hayvan olduğu ortaya çıkınca mağdurlardan U.Ş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Dernek Başkanı Hakan Yüksel'in medya yoluyla ilan vererek projeye katılmak isteyen vatandaşlara duyuruda bulunduğu, var olmayan bir projeyi varmış gibi gösterdiği ve üçüncü şahıslar nezdinde güven telkin edip para tahsil ettiği bilgisine yer verildi.

69 BİN TL BUHAR OLDU UÇTU

Tarım Federasyonu Derneği'yle ilk olarak istridye mantarı projesi görüştüklerini belirten mağdur U.Ş, başına gelenleri Yeni Şafak'a anlattı. Dernekten mantar projesinin bittiğini, daha yüksek kar marjı olan küçükbaş hayvanlarla ilgili projenin başladığı bilgisini alan U.Ş, projeye katılarak 69 bin TL ödedi.

Proje kapsamında alındığı iddia edilen kuzuların Hakan Koyuncu isimli bir vatandaşa ait olduğu bilgisini alan mağdur U.Ş, "Kuzuların olduğu arazi de Hakan Koyuncu'ya aitmiş. Bizim verdiğimiz 69 bin TL'nin nereye gittiği belli değil" diye konuştu.

"YATIRIMCILARDAN TOPLANAN PARA ÇOK FAZLA"

Öte yandan vatandaşların parasını kaçırdığı iddia edilen Hakan Yüksel'in koyunların bulunduğu arazinin sahibi Hakan Koyuncu ile mahkemelik olduğunu bu nedenle projenin ilerleyemediğini belirterek, projeye para yatıran vatandaşlara mail attı. Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi'nce atanan bilirkişi raporunda, -yatırımcılardan toplanan miktarın çok daha fazla olmasına rağmen- ancak 802 milyon 800 bin TL ödemenin Koyuncu ailesine yapıldığı, bu rakamın teslim edilen kuzuların bedelinin altında kaldığı belirtildi.

Raporda ayrıca ayıplı olduğu için Koyuncu ailesine iade edilmesi gereken kuzuların aileye iade edilmediği, şirket uhdesinde olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 15:48
  1. Türkiye
  2. Ankara
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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