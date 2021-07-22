Çifte vatandaşlığı olan bir kişi Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurabilir mi? Çifte vatandaşlığı olan bir kişi, Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurabilir ancak Ho/Asb.MYO’ndan mezun olacakları tarihe kadar T.C. dışındaki vatandaşlıklarından vazgeçmelerinin gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.

2021-MSÜ’yü başvurup aynı zamanda diğer (Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi vb.) sınavlara girebilir miyim?

2021-MSÜ’ye başvuru yapmak diğer sınavlara (Polislik Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi vb.) girmeye engel teşkil etmemektedir.

2021 Yılında lise ve dengi okullardan mezun olacak kişiler MSÜ’ne başvurabilirler mi?

Başvurabilirler ancak lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam eden adayların 2021 yılında Harp Okulu ve Asb.MYO’nun kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmaları gerekmektedir.

Milli Savunma Üniversitesi’nde okuyabilmek için YKS-TYT ve YKS-AYT oturumlarına katılmak zorunlu mudur?

Asb.MYO için YKS-TYT ve Harp Okulu için YKS-TYT ile YKS-AYT oturumlarına katılmak zorunludur. Bir önceki yıldaki YKS-TYT puanını kullanmak isteyen adaylarla ilgili açıklama bir sonraki soruda yer almaktadır.