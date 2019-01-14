Çiftçiye, üreticiye ve tüccara kazandıracak! ‘Kenevir’ dopingi

Ekonomi Servisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim çalışmalarında “Bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle inşallah meydanlarda olacağız” açıklamasının ardından ‘Kenevir’ yeniden Türkiye’nin gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından Türkiye’de uyuşturucu etken maddesi olmayan kenevir üretilmesi için Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi çatısı altında kurulan Kendir (Kenevir) Enstitüsü Başkanı Erdem Ulaş’a, yatırımcılardan 2 bine yakın telefon ya da mesaj geldi.

Proje memleket meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından, TBMM’de komisyon üyelerine bilgi verdiğini belirten Ulaş, “Bazı vekillerimiz kenevirin sadece uyuşturucu ile ilgili olduğunu düşünüyor. Ama bu yanlış algıyı kırmaya başladık. Proje tam olarak memleket meselesi niteliğinde” dedi.

Kâğıt ithalatı biter

Ulaş, Türkiye’nin kâğıt ithalatını tamamen bitirecek olan keneviri Türkiye’deki çiftçilerin hiç bilmediğini söyledi. Ulaş, hedefin yerli tohum üretmek olduğunu belirterek, 10 yıl içerisinde yıllık 100 milyar dolarlık ihracatın mümkün olduğunu vurguladı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, kenevir bitkisinin sapı ve tohumunun yasal amaçlı ciddi bir üretim potansiyeli sunarken, yapraklarının uyuşturucu etki doğuran bir maddeyi bol miktarda içerdiğini belirterek, “Uyuşturucu amaçlı kullanımından doğan korkularımızın, ülke olarak önemli miktarda ihracat yapabileceğimiz bir alanda bizi engellemesine izin vermememiz lazım” dedi.

Birçok sektörde kullanılıyor

Hint kenevirinin sanayide, ticarette ve tarımda istihdam olanağı sunan ve ihracat potansiyeli bulunan bir bitki olduğunu ancak suistimal edilebilme potansiyeli de olduğunu dile getiren Aşıcıoğlu, şu bilgileri paylaştı: “Hint keneviri bitkisinin sap ve sapçıklarından elde edilen lifler ter alıcı özellikleri, hava akımına izin veren yapıları nedeniyle oldukça sağlıklı olan giysilerin yapımında kullanılmaktadır. Tekstil sektörü ile sınırlı olmayıp kağıt yapımında, urgan, çuval, torba, halat imalatında ve hatta yapıların izolasyonunda kullanımları bulunmaktadır. Son derece kaliteli, tuğla yerine geçebilecek, inşaatlarda kullanılabilen veya ev içi tasarımlarda, tavan kaplama malzemesi olarak kullanılabilen şık, sağlıklı, toksik madde içermeyen, hava alışverişini sağlayan Hint kenevirinden elde edilen liflerden yapılan plakalar birçok ülkede kullanılmaktadır.”

2. Kendir Çalıştayı düzenleniyor

İstanbul Aydın Üniversitesi ve ASAM Kendir Enstitüsü, 16 Ocak Çarşamba günü “2. Kendir Çalıştayı”nı gerçekleştirecek. Türkiye Yazarlar Birliği’nin Sultanahmet’teki merkezinde düzenlenecek çalıştayda Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak ve Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Yalçın Koçak, kenevire ilişkin değerlendirmelerde bulunup soruları cevaplayacaklar.