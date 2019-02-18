Çiftçiye şubatta 3 milyar 24 milyon lira tarımsal destek

KIRKLARELİ (AA) - Çiftçiye şubatta 3 milyar 24 milyon 154 bin lira tarımsal destek ödemesi yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırklareli Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Tarım ve Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda, şubat ayında çiftçiye ödenecek tarımsal desteklemelerle ilgili ödeme planını açıkladı. Pakdemirli, bu ay içerisinde toplam tarımsal desteklemelerin 3 milyar 24 milyon 154 bin lira olacağını bildirdi.

Çiftçiye şubat ayında mazot, gübre, toprak analizi gibi desteklemeleri içeren alan bazlı desteklemelerde toplam 1 milyar 855 milyon 977 bin lira ödeme yapılacak.

Buzağı desteği olarak 510 milyon lira, diğer hayvancılık (Çiğ süt, arıcılık, damızlık vb.) desteklemeleri için 133 milyon 650 bin lira, buğday, mısır, çeltik gibi ürünlerde fark ödemeleri için 260 milyon lira, yem bitkileri desteği için 120 milyon lira, sulama elektrik desteği, kırsal kalkınma, sertifikalı tohum üretimi gibi desteklemeleri içeren diğer tarımsal desteklemeler içinse 144 milyon 527 bin lira ödenecek.