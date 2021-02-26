Çiftçiye mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek?
Tarımsal destek kapsamında çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğine başvuru yapmak isteyen çiftçiler 2021 yılında alacakları gübre parası ve mazot parasının ne zaman ve ne kadar verileceğini merak ediyor. 2021 Çiftçiye mazot ve gübre desteği ödeme tarihi: Çiftçiye gübre, mazot, tarımsal destek ödemesi ne zaman hangi tarihte verilecek?
Tarım ve Orman Bakan Pakdemir, milyonlarca çiftçinin ve balıkçının merakla beklediği tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal üretimi ve hayvancılığı desteklemek adına çiftçilere ödediği çiftçiye mazot, gübre, tarım destekleri bugün hesaplara yatacak!
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan mazot ve gübre desteği çiftçiler tarafından dört gözle beklenen destekler arasında. Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklamasını dört gözle bekleyen çiftçilik yapan vatandaşlara açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Çiftçiye gübre desteği 2021 yılında ne zaman verileceğini araştıran Erdoğan ödemelerin ilkbaharda çiftçilerin hesaplarına yatacağını belirtti.
Çiftçiye mazot ve gübre desteği ne kadar?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin bugün ödenmeye başlanacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bugün saat 18.00 itibariyle 6 kalemde yaklaşık 362 milyon destek ödemelerini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyleyen, şunları kaydetti: "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL
Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL
Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL
Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL
Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL
Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız.