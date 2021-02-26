Çiftçiye mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek?

Tarım ve Orman Bakan Pakdemir, milyonlarca çiftçinin ve balıkçının merakla beklediği tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal üretimi ve hayvancılığı desteklemek adına çiftçilere ödediği çiftçiye mazot, gübre, tarım destekleri bugün hesaplara yatacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan mazot ve gübre desteği çiftçiler tarafından dört gözle beklenen destekler arasında. Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklamasını dört gözle bekleyen çiftçilik yapan vatandaşlara açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Çiftçiye gübre desteği 2021 yılında ne zaman verileceğini araştıran Erdoğan ödemelerin ilkbaharda çiftçilerin hesaplarına yatacağını belirtti.

Çiftçiye mazot ve gübre desteği ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin bugün ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bugün saat 18.00 itibariyle 6 kalemde yaklaşık 362 milyon destek ödemelerini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyleyen, şunları kaydetti: "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL

Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız.