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Kobi Çiftçiye 664 milyon liralık destek! Konya Şeker avans ödemelerine başlıyor
Kobi

Çiftçiye 664 milyon liralık destek! Konya Şeker avans ödemelerine başlıyor

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Çiftçiye 664 milyon liralık destek! Konya Şeker avans ödemelerine başlıyor

Konya Şeker, 2026-2027 kampanya döneminde üretici ortaklarına 566 milyon 633 bin lira pancar sulama avansı ve 98 milyon 118 bin lira ekim avansı ödeyeceğini duyurdu.

Konya Şeker, yeni kampanya döneminde üreticilere yapılacak avans ödemelerinin tarihini açıkladı. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Şeker, yeni kampanya döneminde üreticilere yönelik mali destek ödemelerini sürdürüyor.

 

Sulama ihtiyacının arttığı ve girdi maliyetlerinin yükseldiği dönemde, üreticilerin yükünü hafifletmeyi amaçlayan şirket, 566 milyon 633 bin lira tutarındaki pancar sulama avansı ile 98 milyon 118 bin liralık ekim avansını, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla üretici ortaklarının hesaplarına yatırmaya başlayacak.

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, her zaman üreticinin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

 

Üretici ortaklarını mali açıdan desteklemenin öncelikleri arasında yer aldığını aktaran Erkoyuncu, şunları kaydetti:

"13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'den itibaren üretici ortaklarımızın hesaplarına, 566 milyon 633 bin lira tutarında pancar sulama avansı ve 98 milyon 118 bin lira tutarında ekim avansı yatırmaya başlıyoruz. Toplamda 664 milyon 751 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız. Çiftçilerimiz ürettikçe, bu toprakların bereketi ve cömertliği devam edecek, bölge tarımının ülke tarımsal hasılasına katkısı her geçen gün artacaktır. Üreticilerimizin alın teri ve emeğinin karşılığını almasında önemli katkı sağlayacak ödemelerimizin, hayırlı olmasını temenni ediyor, bereketli bir sezon diliyorum."

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