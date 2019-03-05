0553 313 94 23

Çiftçiye 1,860 milyar TL tarımsal destek ödemesi yapıldı

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, 2002-2018 yılları arasında toplamda Samsun çiftçisine 1,860 milyar TL’lik tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını söyledi.

05 Mart 2019 Salı 18:04
Çiftçiye 1,860 milyar TL tarımsal destek ödemesi yapıldı

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, 2002-2018 yılları arasında toplamda Samsun çiftçisine 1,860 milyar TL’lik tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını söyledi.


Türkiye’de çiftçilere verilen destek her sene büyüyerek artıyor. Samsun Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, 2002 yılından 2019 yılına kadar yapılan tarımsal desteklerle alakalı açıklamalarda bulundu.


Yapılan destekler ile tarımsal üretimin arttırılmasının amaçlandığını ifade eden Nail Kırmacı, “2017 yılında 202,5 milyon TL, 2018 yılında 263 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi gerçekleştirildi. 2019 yılında da şu ana kadar 117,5 milyon TL’lik tarımsal destekleme ödemesi yapıldı ve ödemeler devam ediyor. 2018 yılında Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında; buzağı desteği, anaç koyun keçi desteği, anaç manda ve malak desteği, manda ıslah desteği, süt desteği ve su ürünleri desteği başta olmak üzere çiftçimize 70,5 milyon TL ödeme gerçekleştirildi. 2019 yılında da şu ana kadar 11 milyon TL ödemenin yapıldı ve yaklaşık 65 milyon TL ödeme de ileri ki tarihlerde yapılacak. Hayvancılık desteklemeleri içerisinde en büyük pay buzağı desteklemesine ait. 2018 yılında 56 milyon TL buzağı desteklemesi ödendi, 2019 yılında da yaklaşık 60 milyon TL buzağı destekleme ödemesi yapılacak” dedi.



“77 milyon TL fındık desteklemesi yapılacak”


İleri ki tarihlerde yaklaşık 77 milyon TL fındık desteklemesi yapılacağını ifade eden Kırmacı, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:


“Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Desteklenmesi Projesi kapsamında da; 2018 yılında 10,5 milyon TL yatırımcıya ödeme yapıldı. 2019 yılında da şu ana kadar 9 milyon TL ödeme gerçekleştirildi. Bitkisel Üretim Desteklemeleri kapsamında 2018 yılında; yem bitkileri desteği, mazot ve gübre desteği, fındık desteği, hububat ve yağlı tohumlu bitkilere prim desteği, ÇATAK desteği, organik tarım ve iyi tarım destekleri başta olmak üzere çiftçimize 170 milyon TL ödeme gerçekleştirildi. 2019 yılında da şu ana kadar 79,5 milyon TL ödeme yapıldı. 100 milyon TL destekleme ödemesi de ileri ki tarihlerde yapılacak. Bitkisel Üretim Desteklemeleri içerisinde en büyük pay fındık desteklemesine ait. 2018 yılında 73,5 milyon TL fındık desteklemesi ödendi. 2019 yılında da yaklaşık 77 milyon TL fındık desteklemesi ileri ki tarihlerde çiftçimize ödenecek. 2002-2018 yılları arasında toplamda Samsun çiftçisine 1,860 milyar TL’lik tarımsal destekleme ödemesi yapıldı.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İP'te deprem! Cumhur İttifakı'na geçtiler
    1. İP'te deprem! Cumhur İttifakı'na..
    2. Bakan Pekcan Hatay’da ‘Bölgesel..
    3. GÜNCELLEME - Düzce'de FETÖ'nün "mahrem..
    4. Tekin ,son Belediye Meclis..
    5. Bahis çetesinin elebaşını Interpol..
    6. “Burası Türkiye Burada İş Var”..
    7. Çukur siyaseti mağdurların ilk anahtar..
    8. İş makinelerinin üzerine çığ düştü
    9. CHP Büyükşehir Adayı Seçer projelerini..
    10. Hain saldırının 20. yılında şehitler..
    11. Öğrencilerin otostopla bindikleri..
    12. ETB Başkanı Hakan Oral: “İş dünyası..
    13. İçişleri Bakanı Soylu: “2018 yılı, son..
    14. İzmir’de İYİ Parti’den toplu istifa
    15. Başkan Sekmen’den 31 Mart seferberliği
    16. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    17. 'Gerici' CHP'den AYM'ye skandal..
    18. İş dünyasından istihdam seferberliğine..
    19. Malatya'da akıl almaz olay! Tren..
    20. Çaykur Rizespor'da İstikbal Mobilya..
    21. FETÖ'nün yeniden yapılanmasına büyük..
    22. "Terör örgütlerinin ağzıyla konuşanlar..
    23. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    24. Irak'ta 100 bin Ezidi DEAŞ nedeniyle..
    25. Hamza Hamzaoğlu, Erzurumspor'un..
    26. "İhracatımızdaki artışı kalıcı hale..
    27. AK Parti'nin Esenyurt mitingi
    28. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına..
    29. Vefat eden babasının tişörtünü giydi!..
    30. Terör mağdurları konutlarına kavuştu
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar