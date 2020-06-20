Çiftçiye 1.5 milyarlık destek

Bakan Bekir Pakdemirli; yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 1 milyar 434 milyon lira, tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında ise 35 milyon 303 bin liranın çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Pakdemirli, “Çiftçimizi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. İnşallah yeni yardımlarımızın da devreye girmesiyle 1 Ocak’tan itibaren çiftçimize ödediğimiz toplam destekleme tutarı 15.2 milyar liraya ulaşmış olacak” ifadesini kullandı.

Kars barajı hizmete giriyor

Öte yandan; yatırım tutarı 300 milyon lira olarak açıklanan Kars Barajı bugün hizmete giriyor. Toplam 44 köye ait toplam 475 bin 780 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak olan barajın açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla iştirak etmesi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katılması bekleniyor.