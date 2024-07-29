Çiftçinin yüzünü güldüren verimlilik!

Denizli Buldan'ın yüksek kesimlerindeki; Yayla, Kaşıkçı, Alandız, Kurudere, Körtepe, Yeniçam, Hasanbeyler, Kovanoluk ve Süleymanlı mahallelerinin olduğu bölgelerde yetişen yayla fasulyesindeki verim üreticiyi memnun etti.

Yayla Mahallesi'nde fasulye yetiştiriciliği yapan Hasan Kocakaya, bu yıl verimin çok iyi olduğunu söyledi.

Kocakaya, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl fasulyemizde gayet güzel ve kaliteli döküm var. İzmir'den ve Aydın'dan alıcılarımız geliyor. Ayrıca Buldan pazarında da hem sofralık hem de kurutmalık ve konserve yapmak için siparişler alıyoruz. Allah çiftçimizin yüzünü güldürsün, bereketli bir sezon olsun”

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