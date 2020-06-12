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Aktüel

Çiftçinin sulamada kullandığı elektrik tesisatı çalındı

Şanlıurfa’da bir çiftçinin sulama amaçlı kullandığı ve değeri yaklaşık 50 bin lira olan elektrik tesisatı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:23:41 -
Çiftçinin sulamada kullandığı elektrik tesisatı çalındı

Şanlıurfa’da bir çiftçinin sulama amaçlı kullandığı ve değeri yaklaşık 50 bin lira olan elektrik tesisatı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Örcünlü kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre çiftçilikle uğraşan A. A. isimli bir şahsın tarlasındaki kulübeye giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, değeri yaklaşık 50 bin lira olan elektrik tesisatı ile trafoyu çaldı. Sabah saatlerinde arazisini sulamak için tarlaya giden çiftçi, kulübenin camının kırık olduğunu ve elektrik tesisatı malzemesinin olmadığını fark ederek durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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