Çiftçilik yapan ilkokul mezunu kadın boş vakitlerinde 2. kitabını yazıyor

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan ilkokul mezunu Balcan Koçoğlu, bağ bahçe işleriyle uğraşıp hayvan otlatırken bir yandan da ikinci kitabını yazıyor.

Antalya'da 20 yıl yaşadıktan sonra 3 sene önce eşiyle memleketi Artvin'e dönen Balcan Koçoğlu, Yusufeli ilçesine bağlı Erenköy'de, tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başladı.

İlkokul mezunu olmasına rağmen okuma ve yazma tutkusundan asla vazgeçmeyen 55 yaşındaki Koçoğlu, boş zamanlarında farklı konularda yazarak kendini geliştirmeye çalıştı.

Yaklaşık 4 yıl önce kitap yazmak üzere kolları sıvayan Koçoğlu'nun deneme tarzındaki "İçimdeki Ben" adlı kitabı 2019'da yayımlandı.

Yazarlığı sürdürmeye karar veren Koçoğlu, sürekli heybesinde taşıdığı kalem ve defteriyle dağ bayır, tarla bahçe demeden ikinci kitabını yazıyor.

Koçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıllık şehir hayatı sonrası döndüğü köyünde bağ bahçe, hayvancılık işleriyle uğraştığını söyledi.

Yıllardır içinde yaşattığı hayalini gerçekleştirmek için 4 yıl önce yazmaya başladığını belirten Koçoğlu, ilk kitabının geçen yıl okuyucuyla buluştuğunu ifade etti.

Koçoğlu, deneme türündeki ilk kitabında yaşama dair duygularını, gözlemlerini ve anılarını aktarmaya çalıştığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Yazarken çok heyecanlandığım, ağladığım, güldüğüm zamanlar oldu. İlkokul mezunu olmama rağmen yazmayı, okumayı hiç bırakmadım. Duygularımı, düşüncelerimi, gözlemlerimi, anılarımı kaleme dökmek bana haz veriyor. Bazen insan başka birine karşı duygularını tam ifade edemiyor. Yazmak insanın kendiyle konuşması, dertleşmesidir. Yazarak insan rahatlıkla kendini ifade edebilir. Ben de bu yüzden yazmayı çok seviyorum."

- "Hayalimin peşinden koşuyorum"

Kitabının okuyanlar ve çevresindekilerden çok güzel tepkiler aldığını dile getiren Koçoğlu, bu mutlulukla ikinci kitabına odaklandığını aktardı.

Koçoğlu, gelecek yıl ikinci kitabını çıkarmayı planladığını belirterek, "O kitabımda gerçek bir hayat hikayesini ele alıyorum. Bunun için çalışmalarım sürüyor. Yaylada, dağda, bahçede yazmayı çok seviyorum. Temiz hava, doğa bana adeta ilham veriyor. Özellikle çobanlık yaparken bol zamanım oluyor. Ben de kalemimi, kağıdımı alıp yazıyorum." diye konuştu.

İlkokuldan sonra okumadığı için çok pişman olduğunu dile getiren Koçoğlu, "Eğitim almış olsaydım çok daha fazla kitap yazabilirdim. Ben kendimi geliştirmek adına kendi çabalarımla sürekli okuyor ve yazıyorum. Kitap yazmak çocukluğumun hayaliydi, ben bugün bu hayalimin peşinden koşuyorum." ifadelerini kullandı.