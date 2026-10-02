Çiftçilere ve yatırımcılara dev müjde! Ziraat Bankası ve TKDK'dan tarım ve gıda yatırımlarına milyonlarca dolarlık dev finansman desteği

Ziraat Bankası ve TKDK'nın güçlerini birleştirdiği TARGET Projesi, tarım ve gıda alanında yatırım yapacak işletmelere uzun vadeli finansman kapısı aralıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genel koordinasyonunda, TKDK tarafından uygulanan ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen proje, tarımsal üretim kapasitesinin artırılmasını ve değer zincirinin güçlendirilmesini hedefliyor.

İş birliğinin detaylarına göre sağlanacak imkânlar şu şekildedir:

* Yatırım tutarının yüzde 80'ine kadar geri ödemeli finansman desteği sağlanabilecektir.

* Proje büyüklüğüne bağlı olarak 10 milyon ABD dolarına kadar finansman kullandırılacaktır.

* Krediler, azami 2 yılı ödemesiz olmak üzere toplamda 7 yıla kadar vade imkânıyla sunulacaktır.

* Finansman desteği tesis inşasının yanı sıra makine ve ekipman yatırımlarında da kullanılabilecektir.

* Toplamda 10 yıllık dönemde 5,3 milyar ABD doları olarak planlanan kaynağın ilk fazında 750 milyon ABD dolarlık kısmının kullandırılması öngörülmektedir.

Proje kapsamında yatırımların başvuru süreçlerinin TKDK tarafından 2026 yılı sonuna kadar duyurulması, değerlendirmelerin ardından ise finansman kullandırımlarının 2027 yılında başlaması hedeflenmektedir.