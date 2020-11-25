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Ekonomi Çiftçilere tohum ve gübre desteği
Ekonomi

Çiftçilere tohum ve gübre desteği

Türkşeker’in sözleşmeli tarım ve münavebe sistemi ile üreticilere verdiği destekler kapsamında Türkşeker ile sözleşme imzalayan çiftçilere tohum ve gübre desteği hemen veriliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:17:00 -
Çiftçilere tohum ve gübre desteği

Türkşeker, model kapsamında üretilen ürünlere değerinde alım garantisi veriyor. Şirket, bu kapsamda 2021 üretim yılında sözleşmeli olarak hububat üretimi yapacak çiftçilerin ürünlerini bölgedeki borsa fiyatlarına göre değerinde alacak. Öte yandan, Türkşeker’in çiftçiyi faiz yükünden kurtarmak için verdiği avans destekleri de devam ediyor. Türkşeker, bu kapsamda buğday ve arpa ekimi yapan üreticilere kasım ayının sonunda avans ödemelerini gerçekleştirecek.

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