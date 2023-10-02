Çiftçiler üzgün: Buğday ve arpayı geçen yılki fiyata bile satamıyoruz

Artan girdi maliyetleri ve yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle bin bir zahmetle yetiştirdikleri buğday ve arpayı geçen yılki fiyata bile satamadıklarını belirten çiftçiler. mağdur olduklarını söylüyorlar.

Aşırı talepten dolayı buğday ve arpada TMO randevu sistemi iflas etmiş durumda. Çiftçi 8 bin 250 liraya satması gereken buğdayını 6 bin liraya satıyor.

Çiftçi artan girdi maliyetleri ve yaşanan yüksek enflasyona rağmen bin bir zahmetle ürettiği buğday ve arpayı geçen yılki fiyata bile satamıyor.

Bu yıl yağışlardan dolayı verimli bir hasat geçiren çiftçi, artan ürün bolluğuna sevinemedi.

Ekmeklik buğdayda TMO alım fiyatının prim hariç 8 bin 250 lira olarak açıklanmasına rağmen, çiftçi ürünü piyasada 5 bin 500 lira ile 6 bin 500 lira arasında satabilirken, prim hariç 7 bin lira olarak açıklanan arpayı da 5 bin ile 5 bin 500 liraya ancak satabiliyor.

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Mazot, gübre ve işçilik maliyetleri artarken, ürününü geçen yılki fiyata bile satamadıklarını söyleyen çiftçiler mağduriyet yaşadıklarını belirtiyorlar.

"Çiftçiler mağdur buğdaylarını satamıyor"

50 yıldır buğday pazarında esnaflık yaptığını ve şu ana kadar buğdayın bu şekilde düştüğüne şahit olmadığını ifade eden Hasan Menekşe, "7,5 TL'ye satın aldığımız buğdayı bugün 6 liraya satamıyoruz. Artık bu işi yapamaz hale geldik, çünkü hem arpada hem buğdayda zarar ediyoruz. Çiftçiler mağdur, buğdaylarını satamıyor. Bir sefer aldığımız buğdayı ikinci seferinde alamıyoruz, zarar ediyoruz. Yani hepimiz mağduruz." ifadelerini kullandı.

"Fabrikalar da buğday almadı devletin alıp kendilerine ucuz vermesini bekledi"

Devletin bu sene çiftçiden buğdayın tamamını alamadığını ifade eden Menekşe, "Piyasada çok buğday ve arpa kaldı. Fabrikalar da buğday almadı, devletin alıp kendilerine ucuz vermesini bekledi. Ama o da olmadı. Daha önce 10-15 kamyon buğday satarken şu anda 1 kamyon dahi satamadım. Çiftçi buğday alamıyor, mazot pahalı, gübre pahalı, ekiyor ama buğdayını satamıyor, buğdayda zarar ediyor. Tabi mağdur olunca ekmesem daha iyi diyor." dedi.

"200 gram ekmek 6 lira 1 kilogram buğday da 6 lira"

Şu anda ekmek fiyatı buğday fiyatından daha pahalı olduğunu ifade eden Menekşe, "Bir bardak çay 5 lira, 200 gram ekmek 6 lira, 1 kilogram buğday da 6 lira, hakikaten çiftçi çok mağdur bir durumdadır. Gücümüz yettiği kadar buğday alıyoruz ama onu da satamıyoruz. Bu buğdayı nereye göndereceğiz nasıl satacağız? Bilemiyoruz. Bazen fabrikalara minnetle rica ediyoruz 'bizden buğday alın' onlar da 'yerimiz yok, bizler de alamıyoruz' diyorlar. 45 güne olmasa da almıyorlar, para da dönmüyor. Devlet ithal buğday getirmişti bütün ofisleri doluydu buğdayın hepsini alamadı. " şeklinde konuştu. (İLKHA)