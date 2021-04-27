Çiftçi izin belgesi nereden alınır? Çiftçi izin belgesi nasıl alınır?

Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi alarak kısıtlama süresince tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyenler, çiftçi izin belgesi nasıl alınır? sorusunu sormakta. Çiftçi izin belgesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülkedeki tüm çiftçileri kayıt altına almak için verilen resmi bir belgedir. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olan çiftçiler bu belge ile devlet tarafından verilen destek ve hibelerden yararlanabilirler.

Türkiye genelinde koronavirüse yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklanması üzerine binlerce birçok çiftçi Ziraat Odalarına akın etti.

Çiftçi izin belgesi nasıl alınır?

Çiftçi Kayıt Belgesi almak için iki şekilde başvuru yapılabilir. Başvuru yollarından ilki e-Devlet sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak başvuru formu doldurmak, ikinci yol ise internetten Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Formu doldurarak İlçe Tarım Müdürlüklerine elden teslim etmek şeklindedir.

Çiftçi belgesi almak için neler gerekir?

Çiftçi belgesi almak için Ziraat odasına kayıtlı olmalısınız. Kayıt olmak için sizden istenen belgeler şunlardır:

- Kimlik fotokopisi,

-Tarlaya ya da bahçeye ait tapular,

-Tarlaya ya da bahçe kiralık ise kiralama belgesi,

-Nüfus kağıt öneği,

-1 adet vesikalık fotoğraf,

-Köy muhtarından onaylanan çiftçi kütüğü belgesi, Hayvancılık için alınacak çiftçi belgesi için Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınacak;

-İşletme Tescil Belgesi,

-Hayvan listesi.