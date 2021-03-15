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Ekonomi Çiftçi destek ödemeleri yattı mı?
Ekonomi

Çiftçi destek ödemeleri yattı mı?

2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce vatandaşın gündeminde yer alan çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteği için detaylar merak ediliyor. 2021 Çiftçi destek ödemeleri yattı mı? 2021 tarımsal destek, süt desteği, mazot gübre desteği ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 23:06:00 -
Çiftçi destek ödemeleri yattı mı?

2021 çiftçi destek ödemeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen çiftçi destek ödemeleri, süt desteği ödemeleri ve mazot gübre desteği ödemelerinin tarihini ve fiyat artışını araştırıyor.

Çiftçi destek ödemeleri yattı mı?

Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödenecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakanlık, Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacaklarını bildirdi.

Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır.

Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"

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