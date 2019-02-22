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Çiftçi borçları yapılandırma 2019

Ziraat Bankası’ndan tarımsal kredi çeken ve ödemekte zorluk çeken vatandaşlar borçlarını yeniden yapılandırabilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden çekilen kredilerine ilişkin yapılandırma yapılacağını açıkladı. Peki Tarımsal kredi borç yapılandırması nasıl yapılır? Çiftçi Borçları Yapılandırma 2019 işte detaylar.

22 Şubat 2019 Cuma 10:30
Çiftçi borçları yapılandırma 2019

Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların borçlarına dair yapılandırılmaya gidilmektedir. Tarım faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına kredi çekenler ancak bu kredileri ödemekte zorlananlar için devlet, borçların kapatılması olanağı sunuldu. Bu yapılandırma ile Tarım Kredi Kooperatifi kredilerinden ya da Ziraat Bankası kredisinden çeken ancak ödeyemeyen çiftçilere fırsatlar verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerin tarımsal kredi borçları yapılandırılacak" dedi. 

Tarım Kredi borç yapılandırma nasıl yapılacak?

Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla veya bireysel olarak Ziraat Bankası’ndan çektikleri ve vadeleri 30.06.2019 tarihine kadar alan borçları yeniden yapılandırabilecek. Buna göre, yeni bir ödeme planı oluşturularak ödenmeyen borçları yapılandırılıyor.

Borç yapılandırması başvurusu

Tarım Kredisi Kooperatifi veya Ziraat Bankası’dan kredi almış olanlar yapılandırma programına dahil olabilmektedir. Ödeme kolaylıklarının yanı sıra kredi sicillerinin de temizlenmesi şansı bulan çiftçiler başvurularını gerçekleştirerek programa dahil olabilmektedir. Başvuruların yapılabilmesi için Tarım Kredisi Kooperatifi ya da Ziraat Bankası’na borç erteleme dilekçesi ile gidilmesi gerekmekte ve borç yapılandırma istediğinde bulunulması gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:30
  1. Çiftçi borçları yapılandırma 2019
  2. Ziraat Bankası
  3. Tarım Kredi borç yapılandırma nasıl yapılacak?
  4. Borç yapılandırması başvurusu

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