Çift tekerde zirvedeler! İşte en çok bisiklet üreten ülke
AB ülkeleri arasında en fazla bisiklet üretimini hangi ülke gerçekleştirdi. Bu ülkeyi sırasıyla kimler izliyor?
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, geçen yıl yaklaşık 14,7 milyon adet bisiklet üretimine imza attı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinin 2022 yılına ait bisiklet üretime ilişkin verilerini açıkladı.
Buna göre, AB ülkelerinde geçen yıl bisiklet üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 yükselerek 14,7 milyon seviyesine ulaştı.
Bisiklet üretimi 2012-2022 döneminde ise yüzde 29 arttı.
AB ülkeleri arasında en fazla bisiklet üretimini Portekiz gerçekleştirdi. Geçen yıl Portekiz'de toplam 2,7 milyon bisiklet üretildi. Bisiklet üretiminde Portekiz'i en yakın 2,6 milyonla Romanya, 2,5 milyonla İtalya, 1,7 milyonla Almanya ve 1 milyonla Polonya izledi.
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