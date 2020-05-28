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Aktüel

Çiçekli uyuşturucu servisine polis engeli

Aydın polisi, takibe aldıkları çiçekçi dükkanına düzenledikleri baskında 16 kök kenevir bitkisi ile 150 gram esrar maddesi ele geçirdi, gözaltına alınan dükkan sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 18:33:09 -
Çiçekli uyuşturucu servisine polis engeli

Aydın polisi, takibe aldıkları çiçekçi dükkanına düzenledikleri baskında 16 kök kenevir bitkisi ile 150 gram esrar maddesi ele geçirdi, gözaltına alınan dükkan sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Efeler ilçe merkezi Orta Mahalle’de bulunan bir çiçekçi dükkanında özel günlerin dışında da normalde çiçek almayan kişilerin bile sürekli çiçek aldığını veya bu dükkandan çıkan çiçeklerin genellikle madde bağımlısı kişilere gittiğini tespit eden Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Birol T’yi ve işlettiği çiçekçi dükkanını takibe aldı. Önceki gün çiçekçi dükkanına operasyon düzenleyen polis, uyuşturucu yapımında kullanılan 16 kök kenevir bitkisi ile 150 gram esrar maddesi ele geçirdi. Birçok kişiye uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Birol T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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