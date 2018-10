Çiçeklerin sarımsağa ihtiyacı var

Suluyorsunuz ama bir türlü büyüyüp serpilmedilerse, cansız ve soluk duruyorlarsa tavsilerimize kulak verin.

Bin bir derde deva sarımsak, çiçekler içinde faydalıdır. Şekerle sarmısağı dövüp toprağın içine yerleştirin. Kısa vakit sonra aradaki farkı göreceksiniz.

İkinci yöntemse, toprağına demlenmiş çay dökmek. Soğumuş çay suyu ve çay otu çiçeklerin çabuk büyümesinde işe yarar. Tabi aşırıya kaçmamak gerekiyor. Yanı sıra, yukarıda kahve telvesinin nitrojen faydasını da yazmıştık..

Ve en önemlisi ki altını çizmek gerekiyor onlarla konuşun! Evet, onları sularken, bakarken, koklarken sevginizi eksik etmeyin. Unutmayın ki onlar da birer canlı.

Çiçek yapraklarının esinti almalarını sağlayın.

Balkonda doğal şekilde rüzgar alanlar için problem yok lakin kapalı ortamlardasa rüzgarsız gelişimlerini sürdürmeleri zordur. Yapraklarını ve yaprak saplarını hafif eğip bükecek kadar, mesela pencereleri açıp cereyan yaptırarak hafif rüzgar almalarını sağlayabilirsiniz.

Çiçekler güneşsiz yapamazlar. Bulundukları bölgenin iyi güneş ışığı aldığından emin olun. Eğer yapabiliyorsanız sabahları güneş doğmadan önce perdelerinizi açın ki doğan güneşle birlikte canlansınlar.

Bazılarının direkt güneş ışığını sevmediklerini de unutmayın.



Aşırı sulanmaları da köklerin su emici hassas tüyleri zarar görmesine sebep olur. Çiçekli bitkilerin saksılarını büyük tutmak ve doğru toprağı ayarlamak gelişimleri en önemli konulardan biri. Mümkünse daha geniş ve büyük saksıları tercih edin. Sonra her çiçek her toprağı sevmez! Tabii her gübreyi de.. Bir bilene sorup danışarak toprağını, gübresini vermelisiniz..