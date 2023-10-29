  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Acun Ilıcalı’dan şok itiraf! O gerçeği duyurdu, ağızlar bir karış açık kaldı

Az önce tüm dünyaya duyuruldu! Türkiye’den bomba teklif! 3 ülke güçlerini birleştiriyor

Google'ın hisseleri eridi: Teknoloji devi adeta çakıldı! Bilançoda şaşırtan görüntü, yeni bir kriz daha

Donanma tarihinin en büyük geçit töreni başladı! SOLOTÜRK'ten özel gösteri

Muhteşem görüntü! Binlerce TOGG kullanıcısı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde

Gazze'deki son bilanço açıklandı...

128 yıl sonra Pensilvanyalı yankesici mumya toprağa kavuşacak! Yok daha neler, serseme çeviren olay

Suudi Arabistan Bakanı harekete geçti: O bölgeyi ziyaret edecek dünyaya ilan ettiler! Bin Selman gidiyor!

Lukaşenko: Türkiye güvenilir ve gelecek vadeden bir ortak!

Çin'de bu kez hava yolu şirketlerinin karları artıyor: Çin resmen rekor kırdı! Dikkat çeken paylaşım
Kobi Çiçekçilerde 100. yıl bereketi
Kobi

Çiçekçilerde 100. yıl bereketi

Yeniakit Publisher
2023-10-29 18:22:00 -
Çiçekçilerde 100. yıl bereketi

Denizli’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolaysıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde talep edilen çiçekler, çiçek satıcılarını hareketlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ülke genelinde birçok özel etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı'nda görkemli programlara ev sahipliği yapan birçok kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel işletmeler, çiçekçilerin yolunu tutmayı sürdürüyor. 29 Ekime bir gün kala çiçek satıcıları günler önce hazırlıklarını tamamlarken, alıcılar ise en çok tercih ettikleri çiçekleri alarak mekanları ve istedikleri yerleri süslüyor. 29 Ekim için en çok talep gösterilen çiçekler arasında Atatürk çiçeği, ülkenin kuruluşunu simgeleyen figür ve tasarımlı çiçekler yer alıyor. Hummalı çalışmalarını sürdüren çiçekçiler, özel günlerin yanı sıra 100. Yıla olan ilginin geçmiş bayramlara göre daha çok arttığına da işaret etti.

“Bu yıl satışlarımız daha bir coşkuluydu ve güzeldi”

Bu yıl ki satışların geçen yıla oranla daha çok arttığını ve gelen taleplerden memnun kaldıklarını söyleyen Sedef Serinkan Kaymaz, “14 yıldır bu işi yapıyorum. Cumhiyetimizin kuruluşunun 100. yıl olması nedeniyle bu yıl satışlarımız daha bir coşkuluydu ve güzeldi. Normalde Anneler Günü, Sevgililer Günü, Öğretmenler Günü önemli oluyor ama Cumhuriyet'imizin yüzüncü yıl olması daha güzel oldu ve talep çok oldu. En çok Atatürk çiçeğimiz satıldı. Bunun yanında Atatürk ve Cumhuriyetin kuruluşunu temsil eden figürler ve tasarımlı çiçekler rağbet gördü. 3-4 gündür yoğun var ama bugün daha çok oldu. Yüzüncü yılı kutladıktan sonra Öğretmenler Günü kutlayacağız” dedi.

36 ton kapasiteli tesiste ilk hasat
36 ton kapasiteli tesiste ilk hasat

Kobi

36 ton kapasiteli tesiste ilk hasat


ÖNE ÇIKAN VİDEO

150 bin ton rekolte bekleniyor
150 bin ton rekolte bekleniyor

Kobi

150 bin ton rekolte bekleniyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23