Çiçekçilerde 100. yıl bereketi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ülke genelinde birçok özel etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı'nda görkemli programlara ev sahipliği yapan birçok kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel işletmeler, çiçekçilerin yolunu tutmayı sürdürüyor. 29 Ekime bir gün kala çiçek satıcıları günler önce hazırlıklarını tamamlarken, alıcılar ise en çok tercih ettikleri çiçekleri alarak mekanları ve istedikleri yerleri süslüyor. 29 Ekim için en çok talep gösterilen çiçekler arasında Atatürk çiçeği, ülkenin kuruluşunu simgeleyen figür ve tasarımlı çiçekler yer alıyor. Hummalı çalışmalarını sürdüren çiçekçiler, özel günlerin yanı sıra 100. Yıla olan ilginin geçmiş bayramlara göre daha çok arttığına da işaret etti.

“Bu yıl satışlarımız daha bir coşkuluydu ve güzeldi”

Bu yıl ki satışların geçen yıla oranla daha çok arttığını ve gelen taleplerden memnun kaldıklarını söyleyen Sedef Serinkan Kaymaz, “14 yıldır bu işi yapıyorum. Cumhiyetimizin kuruluşunun 100. yıl olması nedeniyle bu yıl satışlarımız daha bir coşkuluydu ve güzeldi. Normalde Anneler Günü, Sevgililer Günü, Öğretmenler Günü önemli oluyor ama Cumhuriyet'imizin yüzüncü yıl olması daha güzel oldu ve talep çok oldu. En çok Atatürk çiçeğimiz satıldı. Bunun yanında Atatürk ve Cumhuriyetin kuruluşunu temsil eden figürler ve tasarımlı çiçekler rağbet gördü. 3-4 gündür yoğun var ama bugün daha çok oldu. Yüzüncü yılı kutladıktan sonra Öğretmenler Günü kutlayacağız” dedi.

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