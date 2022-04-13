Cicaldau ve Morutan için geliyorlar!

Sarı-kırmızılı takıma sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü beklentileri karşılamayan Cicaldau ve Morutan ikilisi Rumen basınının gündeminde. Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Edward Iordanescu, 2 oyuncusunu da takip etmek için İstanbul'a gelecek ve Galatasaray idmanına katılacak.

Galatasaray'a sezon başında transfer edilen Rumen futbolcular Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan bir türlü beklentileri karşılayamadı.

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Edward Iordanescu, Galatasaray'dan Cicaldau ve Morutan'ı takip etmek için İstanbul'a gelecek.

Ioardanescu, sarı-kırmızılı takımın idmanına da katılarak 2 oyuncusunun son durumunu gözlemleyecek.

A Spor'da yer alan habere göre; Ayrıca Rumen hoca, Gaziantep FK'lı Maxim ve Tosca'yı izleyecek.

Iordanescu, Rumen basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye bir gezi planladım. Onları takip ettiğimi göstermek için bu çabayı sarf ediyorum. Morutan gibi ben de onların sorunları hakkında bilgi almak istiyorum. Ayrıca iki Galatasaray antrenmanına da katılacağım." dedi.

Morutan bu sezon sarı-kırmızılı takımda 39 maça çıktı ve 4 gol 5 asistlik performans ortaya koydu. Cicaldau ise 39 maçta 5 gol 4 asistlik istatistiklerle oynadı.