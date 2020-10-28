Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi, Türk yatırımcıları Afrika Boynuzu'yla ticari ortaklığa çağırdı:

ANKARA (AA) - MUHAMMET TARHAN - Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi, Türkiye ile Afrika Boynuzu arasındaki ticareti teşvik etmeye çalıştıklarını belirterek, Türkiye'deki özel sektöre Afrika Boynuzu ile ticari ortaklık yapma çağrısında bulundu.

Abdillahi, Türkiye-Cibuti-Somali arasında deniz yoluyla doğrudan seferlerin yapılacağı nakliye hattı ve bu rotada faaliyet gösterecek konteyner gemilerinin tanıtım töreninde, Türkiye ile Afrika Boynuzu ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Malların 35-50 gün yerine 9-10 günde teslim edilmesini sağlayan yeni nakliye hattı ile Türkiye ile Afrika Boynuzu arasındaki ticaret hacminin artması bekleniyor.

Türkiye ve Cibuti'nin çok güçlü bir ilişkisi olduğunu kaydeden Abdillahi, iki ülke arasındaki ticaret hacminde nitelik ve nicelik artışı sağladıklarını ve 5 yıl önce 96 milyon dolar olan ticaret hacmini 2019'da 255 milyon dolara çıkardıklarını söyledi.

Abdillahi, iki ülke arasındaki ticaret hacmini ikiye katladıklarını belirterek, "Bence en önemli şey Cibuti'yi sadece bir ülke olarak görmemek. Cibuti, bölgenin giriş kapısıdır. Yani Cibuti bir geçittir." dedi.

Afrika'nın doğusundaki Cibuti, Somali ve Etiyopya'nın özellikle önemli olduğunu vurgulayan Abdillahi, komşu ülkelerde yollar inşa ettiklerini dile getirdi.

- "2 milyar dolara ulaşabiliriz"

Abdillahi, Türkiye ile Afrika Boynuzu arasındaki ticaretin geliştiğine dikkati çekerek, "Türkiye ile Afrika Boynuzu arasındaki ticaret hacmi bugün 900 milyon doların üzerindedir. İlerliyoruz. Bundan daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyoruz. 2 milyar dolara ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ticarette karşılaşan zorlukların ele alınması ve çözülmesi gerektiğine vurgu yapan Abdillahi, bu zorlukların ulaşım ve finans hizmetleri olduğunu belirterek, iş ve nakliyeyi kolaylaştıracak yeni nakliye hattı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Abdillahi, Türkiye-Cibuti-Somali arasındaki yeni nakliye hattının ticaret hacimlerine olumlu yansıyacağını vurguladı.

Daha önce Türkiye'den Cibuti ve Somali'ye konteyner gemisinin 1 ayda gittiğini, maliyetinin çok yüksek ve tüketici için bir yük olduğunu kaydeden Abdillahi, nihai varış noktasına ulaştığında ürünlerin giderek pahalı hale geldiğine dikkati çekti.

Abdillahi, konteyner gemilerinin artık 2 hafta içinde son varış noktasına gidebildiğini ve böylece maliyetin düşürüldüğünü dile getirerek, "Ticaret hacmini muazzam bir şekilde artırabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni bir denge bulunması gerektiğini de kaydeden Abdillahi, "Türk özel sektöründen de bölgeden bir şeyler ithal etmesini ve ortak girişim kurmasını, Türkiye ile Afrika Boynuzu arasındaki ticareti artıracak fabrikalar kurmasını bekliyoruz. Afrika Boynuzu çok umut verici. Büyük bir potansiyelimiz var." diye konuştu.

Son 10 yıldır bölgede mali ve lojistik yardım yaptıklarını ve demir yolu ve otoyolu inşa ettiklerini anlatan Abdillahi, şimdi de Türkiye ile Afrika Boynuzu arasındaki daha büyük ticareti teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi.

- Türkiye-Afrika ilişkileri ve ortaklığı

Türkiye ile Afrika kıtasının ilişkilerine ve ortaklığına da değinen Abdillahi, ilişkilerin iyi olduğunun altını çizdi.

Abdillahi, Türkiye ile Afrika arasındaki ortaklığın çok yeni olduğuna ancak buna rağmen ciddi mesafe katettiklerine işaret ederek, "İyi çaba gösterdik. Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 26 milyar dolar. Bu çok önemli bir adımdır. Ama daha fazlasını yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki özel sektörü Afrikalı iş insanlarıyla ortaklık kurmaya ve ortak girişimler yapmaya çağıran Abdillahi, "Finansal kapasiteleri olan birçok iş adamımız var. Ortak olabilirler. Bu tür ortaklıkları, ortak girişimleri veya kamu-özel ortaklığını teşvik etmeliyiz. Hükümetimiz bu tür şeyleri teşvik etmeye hazır ve istekli." ifadelerini kullandı.



