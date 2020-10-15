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Aktüel Cibuti'de 10 düzensiz göçmenin cesedi kıyıya vurdu
Aktüel

Cibuti'de 10 düzensiz göçmenin cesedi kıyıya vurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-15 18:47:42 -
Cibuti'de 10 düzensiz göçmenin cesedi kıyıya vurdu

İSTANBUL (AA) - Yemen'den dönen 10 Afrikalı düzensiz göçmenin cesedi Cibuti kıyılarında bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cibuti'de kıyıya vurmuş 10 ceset bulunduğunu kaydetti.

Afrikalı göçmenlerin Yemen'den döndükleri aktarılan açıklamada, acil olarak arama ve kurtarma çalışmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden göçmenlerin Etiyopyalı veya Somalili olabileceği tahmin ediliyor.

IOM verilerine göre, son bir ayda çoğunluğunu ülkelerine geri dönmeye çalışan Etiyopyalı ve Somalililerin oluşturduğu en az 2 bin göçmen Yemen'den Cibuti'ye geldi.

Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası düzensiz göçmenleri sınır dışı etmesi nedeniyle göçmenler kaçak yollarla ülkelerine geri dönmeye başlamıştı.

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