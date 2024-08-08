Cibiliyetsiz muhalefet

HABER MERKEZİ

Millet ve memleket lehine olan her hayırlı hizmetin karşısında yer alan ve küresel efendilerinin sözünden çıkmayan muhalefet ve fonlu medyası, gerçek yüzünü gizleyemiyor. Her fırsatta haçlı Batı’nın yanında saf tutan, İsrail’e destek verip, Hamas mücahidlerine “terörist” diyen, şehit İsmail Heniyye için 1 günlük yas ilan edilmesinden rahatsız olan, Türkiye’ye “Muz cumhuriyeti” muamelesi yapan İnstagram’ın kapatılmasına karşı çıkan seküler yobazların maskesi bir bir düşüyor. Ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanını tehdit eden, haydut devlet İsrail’in eli kanlı yöneticilerinin takdirine mazhar olan ve son olarak Çinli e-ticaret firmalarına yönelik vergi düzenlenmesinden bile rahatsız olacak kadar zıvanadan çıkan malum zihniyet ve fonlu medyanın sürekli Batı’nın uşaklığını yapması, Başkan Erdoğan’ın “ev zencisi” ve “cibilliyetsiz” tezini haklı çıkarıyor.

Milletin değil ihanetin safında yer aldılar

Köleliğin olduğu dönemde efendisine itaat eden ve sırf gözüne girebilmek için diğer kölelere kötülük yapılmasına bile göz yuman köleler için kullanılan “ev zencisi” tanımına uyan muhaliflerin son günlerdeki eylem ve söylemlerinden bazıları şöyle:

Siyonistlere laf ettirmeyen ve şehit İsmail Heniyye’yle ilgili paylaşımlara sansür uyguladığı için de erişime engellenen İnstagram’a destek veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İnstagram bir an önce açılmalı, iletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı” diyerek, Batı’ya şirinlik yaptı.

Batılı ülkelerin kurallarına riayet ettiği halde Türkiye’de keyfi hareket eden İnstagram’ın kapatılması kararının tamamen saçma ve mantıksız olduğunu vurgulayan CHP lideri Özgür Özel, “İnstagram’ın kapatılması ulusal bir saçmalık” diyerek, küresel emperyalistlere göz kırptı.

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Terör devleti İsrail’in değirmenine su taşıdılar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İsrail’e “tasmalı” demesinden rahatsız olan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, adeta İsrail’in Bakanı gibi konuşarak, “Fidan’ı İsrail’e karşı sokak ağzıyla konuşmakla suçladı.

Milli iradenin teveccühüyle seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Hamas lideri İsmail Heniyye’nin şehaheti sonrası 1 günlük milli yas ilan edilmesine tepki gösteren İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez” ifadeleriyle siyonistleri sevindirdi.

Her fırsatta Müslümanlara ‘yobaz’ deyip ‘katil’ gibi gösteren, “Onlar bizim kahramanlarımız” diyerek terörist güzellemesi yapan Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, “Heniyye gibi bir örgüt lideri için yas ilan ediyorsa bazı vatandaşların da buna karşı olabileceğini ve eleştirme haklarının olabileceğini bilmesi gerekir” diyerek, İsrail’in değirmenine su taşıdı.

“Bir gün ‘devlet benim’ diyen bir devlet başkanının başı kesilmişti” diyerek Başkan Erdoğan’ı tehdit eden, ardından kıvırıp, 16. Louis’yi kast ettiğini belirten şair bozuntusu Ataol Behramoğlu, “Bildiğimiz, ülkemizde büyük çoğunluğun çok şükür Hamas sempatizanı olmadığı” şeklindeki ifadelerle, siyonistlerin safında yer aldı.

Başörtüsüne yönelik nefretiyle bilinen ve 28 Şubat’ın tetikçilerinden olan Fatih Altaylı, Filistin’de 75 yıldır sistematik şekilde soykırım yapan siyonist İsrail’i, “bir demokrasi, hukukun egemen olduğu bir ülke” olarak niteledi.