Çıban nedir? Doğal çıban tedavisi nasıl yapılır?

Çıban, kıl köklerinin belli bir nedenden dolayı iltihaplanması sonucunda meydana gelir. Kıl kökleri yağlı bir yapıya sahip oldukları için, iltihabın büyümesi ve irinle dolması kısa bir süreci kapsar.

Şeker hastaları, bağışıklık sistemi düşük olan, hareketsiz çalışan, vitamin ve kansızlık problemleri olan kişilerde sıklıkla görülür. Çünkü çıban staphylococcus denen bir bakteri sayesinde oluşur. Bu bakteriyle savaşacak bir vücut sistemine sahip olmayan kişilerde, çıban çıkma olasılığı yüksektir.

Çıban tedavisi nasıl yapılmalıdır?

Öncelikle ekstra bir temizlik uygulamalısınız. Çıbanlı bölgeye buhar banyosuyla rahatlatabilirsiniz. Halk arasında çıban üzerine kolonya sürmenin doğru olduğu gibi yanlış bir kanı vardır. Bunu kesinlikle yapmamalısınız. Yeterli temizlik ve doğru beslenmeyle sorununuzun üstesinden gelmeniz mümkündür.

Kara merhem

Halk arasında kara merhem olarak bilinen krem, çıban tedavisi için en etkili çözümlerden biridir. Birkaç uygulama ile etkisini gösterir ve fazla kullanımı tavsiye edilmez.

Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı antiseptik, antibakteriyel ve antifungal özelliklerin hepsini bir arada taşıdığı için, irinli bölgedeki mikropların ölmesini sağlar. Aynı zamanda oluşan çıbanın iltihabını kurutur.

Her gün bir miktar çay ağacı yağını, çıban olan bölgeye sürerek probleminizi çözüme kavuşturabilirsiniz.

Elma sirkesi

Neredeyse her derde deva olan sirkenin dış etkileri de oldukça fazladır. Tüketiminin yanı sıra, bir de iltihaplı bölgeye sürdüğünüzde iyileşme sağlayacaktır.

Sadece çıban değil, deri altında daha oluşmamış sivilcelere de etkisi büyüktür. Elma sirkesini cildiniz için sürekli olarak kullanmalısınız. Çünkü cilt yüzeyindeki bütün sorunları tek başına giderebilir ve ph dengesini ayarlayabilir.

Sarımsak

Doğal antibakteriyel olan sarımsak, hem tüketilmeli hem de çıbanlı bölge üzerine nazikçe uygulanmalıdır. Yaranızın durumuna göre bu yöntem canınızı bir nebze yakabilir. Fakat sonuç olarak çıbanınız geçecektir.