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Cibaliye Kampı'ndaki saldırıdan sağ kurtulanlar görüntülendi! Tamamına yakını kadın ve çocuk

Yeniakit Publisher
2023-10-31 20:23:00 - 2023-10-31 21:29:49

Katil İsrail'in bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yaşanan can pazarı görüntülendi.

Dünyanın gözü önünde 7 Ekim'den beri savaş suçu işleyen İsrail, bu sefer de Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki sivilleri hedef aldı.

6 bombayla hedef alınan kamp alanının tamamı yok edildi.

Vahşetin boyutu görüntülendi!

Siyonistlerin saldırısında en az 400 masum Gazzeli şehit oldu.

Kamp yerinde yaşanan can pazarı vahşetin boyutunu ortaya koydu.

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