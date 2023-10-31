Cibaliye Kampı'ndaki saldırıdan sağ kurtulanlar görüntülendi! Tamamına yakını kadın ve çocuk
Katil İsrail'in bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yaşanan can pazarı görüntülendi.
Dünyanın gözü önünde 7 Ekim'den beri savaş suçu işleyen İsrail, bu sefer de Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki sivilleri hedef aldı.
6 bombayla hedef alınan kamp alanının tamamı yok edildi.
Vahşetin boyutu görüntülendi!
Siyonistlerin saldırısında en az 400 masum Gazzeli şehit oldu.
Kamp yerinde yaşanan can pazarı vahşetin boyutunu ortaya koydu.