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Gündem Cibaliye Kampı'ndaki can pazarı görüntülendi...
Gündem

Cibaliye Kampı'ndaki can pazarı görüntülendi...

Yeniakit Publisher
2023-10-31 18:51:00 - 2023-10-31 20:03:09

Katil İsrail'in bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yaşanan can pazarı görüntülendi.

Dünyanın gözü önünde 7 Ekim'den beri savaş suçu işleyen İsrail, bu sefer de Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki sivilleri hedef aldı.

6 bombayla hedef alınan kamp alanının tamamı yok edildi.

Vahşetin boyutu görüntülendi!

Siyonistlerin saldırısında en az 400 masum Gazzeli şehit oldu.

Kamp yerinde yaşanan can pazarı vahşetin boyutunu ortaya koydu.

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Yorumlar

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7, 8 milyar dünya nüfusu, 10 milyonluk nüfusu olan israil'i durduramıyorsa, bu vahşet dünyanın ayıbıdır. ey batılı devletler sizlerinde destek verdiği Yahudilerin kurduğu İsrail devleti sizin için de tehlike arz ediyor, bunun ispatı camileri ve kiliseleri bombalaması bunun kanıtıdır, uyanmanız için Müslümanların başına gelenler, sizin de başımıza gelince mi anlayacaksınız?
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