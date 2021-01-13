CIA’dan dünyayı ayağa kaldıran UFO açıklaması! Milyonlarca belge…
ABD'nin Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesi indirilebilir bir formatta erişime açıldığını duyurdu.
ABD'nin Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesi indirilebilir bir formatta erişime açıldığı belirtildi.
John Greenewald tarafından yönetilen The Black Vault adlı web sitesi, hükümetin UFO'lar (tanımlanamayan uçan objeler) için belgelediği UAP (tanımlanamyan hava olayları) belgelerini yayımladı. Tüm bu belgelere The Black Vaults'un web sitesinden erişilebiliyor.