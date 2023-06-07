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Medya CIA ve MOSSAD'dan Türkiye'ye videolu tuzak! "İşi puştluğa vurdular" deyip duyurdu
Medya

CIA ve MOSSAD'dan Türkiye'ye videolu tuzak! "İşi puştluğa vurdular" deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-07 11:42:00 -
CIA ve MOSSAD'dan Türkiye'ye videolu tuzak! "İşi puştluğa vurdular" deyip duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, CIA ve MOSSAD'ın, sosyal ağlarda yayınladığı kanlı görüntülerle milletin öfkesini kabartarak Türkiye'deki sığınmacıların linç edilmesini istediğini belirtti.

Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, CIA ve MOSSAD'ın, sosyal ağlarda yayınladığı kanlı görüntülerle milletin öfkesini kabartarak Türkiye'deki sığınmacıların linç edilmesini istediğini belirtti.

"Dolaşıma sokulan kanlı videoların nerede çekildiği belli değil" ifadelerini kullanan Ramoğlu, yazısında özetle şunları kaydetti:

"ABD, Türkiye'de seçimi kaybedince işi puştluğa vurdu...

CIA ve MOSSAD, sosyal ağlarda yayınladığı kanlı görüntülerle milletin öfkesini kabartarak sığınmacılar linç edilsin istiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suriyelilere karşı kışkırtma kampanyası yürütenler, sığınmacıların bireysel hatalarını sosyal ağlarda paylaşarak öfkenin artmasını sağladılar.

Dolaşıma sokulan kanlı videoların nerede çekildiği belli değil.

Ajanlar tarafından dolaşıma sokulan dehşet görüntüleri elden ele dolaşıyor.

İlk videoda Ağrı'da çobanlık yapan sözde Suriyeli sığınmacıların, yanında çalıştığı aileyi katlettiği görüntüler var.

İnsan sabrını taşıran videodaki not da çok kışkırtıcı:

"Ayağa kalkın, yeni bir kurtuluş savaşı vermek zorundayız!" Öfkenin sokağa taşması hâlinde ABD'nin örgütlediği Marksistler ile PKK'lı teröristler sığınmacıları katledecek!

2014'te Selahattin Demirtaş'ın Kobani bahanesiyle yaptığı çağrı benzeri bir kışkırtmayla sokaklar kan gölüne dönecek!

Ali Yalçınkaya isimli Tiktok kullanıcısı ise Hataylı esnaf rolündeki bir provokatöre, Suriyelilerin Atatürk'ten Hatay'ı geri aldığını söyletiyor.

Videoya göre Kırıkhan bile ele geçirilmiş!

İzlerken, "Orası 2. Trabzon'dur, Kırıkhan'a kimse dokunamaz" dedim ama durumu KTSO Başkanı Numan Bölükbaş'a bir sormadan edemedim.

O "Kesinlikle yalan" dedi...

Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılarla ilgili kemikleşmiş yalanlarının kontrolsüzce yayılması sonucu; Suriyelilerin çalışmadan maaşa bağlandığı, bedava ev verildiği, elektrik, su ve telefon faturalarının ödendiği, çocuklarının üniversitelere sınavsız girdiği şeklindeki palavralarının amacı buydu. (...)"

 

 

 

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