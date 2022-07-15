CIA eski Danışmanı Barkey'den Adil Öksüz açıklaması! Neyi ispatlayacaksanız buyurun Kemal Batmaz ile ispatlayın

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George Mason Üniversitesi’nden Doç. Dr Mahmut Cengiz, ABD’li akademisyen ve Orta Doğu uzmanı CIA eski Danışmanı Henri Barkey ile FETÖ'nün yurt dışındaki yayın organı için bir röportaj gerçekleştirdi. HS Today'da yayınlanan röportajda, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'de bulunan ve Gezi kalkışmasının finansörü Osman Kavala ile görüşen Barkey, kendini aklamaya çalıştı.

Muhalefetin "tiyatro" söylemine destek verdi!

Henri Barkey, "Bu kadar acemice bir darbeyi ancak aralarında uyum olmayan bir amatörler grubu yapabilir." yapabilir diyerek, muhalefetin "tiyatro" söylemi ile aynı noktada buluştu.

Cengiz'in, "Türkiye neden Adil Öksüz’ü serbest bıraktı ve peşine hiç düşmedi?" sorusunu cevaplayan Barkey, "Adil Öksüz adını o zaman ilk defa duydum. Açıkçası ne darbedeki ne de Gülen grubundaki rolünü anlamadım. Türk medyası çok yalancı. Bu haberlere nasıl itibar edebilirsiniz ki? Türk medyasını hiçbir çalışmada referans olarak kullanmıyorum." diyerek Öksüz'ün kasıtlı olarak serbest bırakıldığını ima etti.

Konferans için Türkiye'deymiş!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlanan iddianamede, Barkey'in darbe girişiminde rol aldığı belirtilmişti. Barkey hakkındaki kuvvetli deliller üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı. "Hükumet, zayıf 15 Temmuz teorisine bir Amerikan parmağı eklemek istedi, inandırıcılığı artsın diye. Tanınmış biri olduğum için beni seçtiler." diyen Barkey, darbe esnasında neden Türkiye'de olduğunun üzerini şu basit gerekçe ile örtmeye çalıştı:

Büyükada’ya bir konferans düzenlemek için gitmiştim ama Hükumet benimle ilgili çok çılgın ve inanması güç teoriler geliştirdi. Türkiye’den 19 Temmuz tarihinde çıktım. İki gün sonra sonra 21 Temmuz’da Türkiye Gazetesi giriş ve çıkış saatlerimi vererek beni hedef gösterdi. O an hükumetin bizzat beni suçlama eyleminin içinde olduğunu anladım. Hükumet saçma sapan hikayeler uydurdu ve bu o kadar tekrar edildi ki Türk halkı da buna maalesef inanmaya başladı. Osman Kavala iddianamesinde de varım. İnsanın bu saçmalığı görünce saçını başını yolası geliyor.