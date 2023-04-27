CIA elemanı Rubin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak tehdit

ABD'nin operasyoncu isimlerinden CIA elemanı Michael Rubin, Türkiye'deki seçimler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. FETÖ destekçisi Rubin, rahatsızlık geçiren Başkan Erdoğan'a alçak tehditlerde bulunduğu yazısında Türkiye'de seçim sonrası kanlı darbe çağrısı yaptı. Rubin, Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı yazıda "Erdoğan ya ölümle ya sürgünle ya hapisle ya da idamla gider" ifadelerini kullandı.

Batı medyası geniş yer ayırdı

7'li koalisyon desteklerine rağmen muhalefetin başarısız vaatlerinin seçmeni ikna edemediğini ve Başkan Erdoğan'a olan desteğin yüksek olduğunu dile getiren Batı medyasında bu kez gündem Başkan Erdoğan'ın ciddi bir hastalığı olduğu iddiaları oldu.

Canlı yayında helallik istedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve ÜLKE TV ortak canlı yayınında mide rahatsızlığı geçirmiş, programa önce kısa bir ara verilmiş olsa da gerekli müdahale sonrası devam kararı almıştı. Canlı yayında verdiği sözü tutmak istediğini söyleyen ve yayını iptal etmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" diyerek vatandaşlardan helallik istemişti.

Batı medyası saldırdı

Olağanüstü seçim mesaisini yavaşlatan Erdoğan'ın bu kararı ise, spekülasyon çıkarmak için fırsat kollayan kimi kaynaklar için fırsat oldu. Yıllardır Başkan Erdoğan'ın sağlığı hakkında çeşitli spekülasyonlara imza atan Batı medyası, Erdoğan'ın rahatsızlığı ile ilgili resmi açıklamaları görmezden gelmeyi tercih ederek ciddi hastalık imalarında bulunmayı ihmal etmiyor. Birçok Batılı kaynakta, resmi olarak yalanlanmış açıklamalara rağmen hastalık spekülasyonları haberleri çıkmaya devam ediyor.

Başkan Erdoğan'ı hedef alan algı operasyonu haberlerinin ardı arkası kesilmezken ABD cephesinde akılalmaz bir yazı yayınlandı. Başkan Erdoğan'a olan düşmanlığıyla bilinen, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak kullandığı FETÖ destekçisi, Amerikan Girişimcilik Enstitüsünün (AEI) uzmanlarından Michael Rubin, skandal ifadelerle dolu bir analize imza attı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Erdoğan Ölürse Kutlama İçin Çok Erken Olacak" başlıklı skandal analizde, adeta tehdit içeren mesaj ve çağrılar yer aldı.

'Erdoğan ölümle idamla gider'

"Başkan Erdoğan'ın ciddi bir rahatsızlığı var ancak duyurulmuyor" iddiasında bulunan Rubin, adeta kanlı bir darbe çağrısında bulundu. Sözde demokrasi savunuculuğu yapan ABD'nin destek verdiği isim, demokrasi ile yönetilen bir ülkenin lideri için akılalmaz ifadeler kullandı. "Erdoğan ya ölümle ya sürgünle ya hapisle ya da idamla gider" gibi kan dondurucu sözler kullanan Rubin, Türkiye için darbe imasında bulunmayı ihmal etmedi.

'Erdoğan ölürse kutlamak için acele etmeyin'

"Erdoğan ölürse kutlamak için acele etmeyin" diyerek ABD ve AB'ye seslenen isim, "Türkiye'de toplu tasfiye yapın" ifadelerini kullandı. "Türkiye'nin son 20 yılını silmek için ilkokullardan üniversitelere, ordudan kamuya her yere müdahale edilmeli" çağrısında bulunan Rubin, "doğru yolda" bir Türkiye için ABD ve AB'nin canla başla çalışması gerektiğini savundu.

FETÖ'ye destek veriyor

Nefret ve tehdit dolu ifadeler kullanan Rubin, daha önce de 15 Temmuz darbe girişimini savunmuş ve FETÖ'ye açıktan destek vermişti. Rubin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaleme aldığı analizde bu kanlı kanlı girişimin Türkiye için "iyi bir şey" olduğunu yazmıştı.