CIA Başkanı'ndan Ukrayna savaşı ve Putin itirafı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns', Rusya'nın Ukrayna işgalinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde "yıpratıcı" bir etkisi olduğunu ileri sürdü.

Burns ayrıca çatışmanın neden olduğu hoşnutsuzluğun CIA için "eşine çok az rastlanan bir fırsat" oluşturduğunu söyledi.

İngiltere'deki Ditchley Vakfı'nda konuşan Burns, Putin'in Ukrayna'yı işgalini günümüzün "uluslararası düzene yönelik en acil ve akut jeopolitik meydan okuması" olarak nitelendirdi.

Konuşma, Wagner paralı asker grubunun lideri Yevgeniy Prigojin'in isyan denemesinden bir hafta sonra yapılan açıklamada Burns, savaşı Moskova için "askeri zayıflıkları ortaya çıkaran, ekonomiye zarar veren ve daha büyük ve daha güçlü bir NATO'yu teşvik eden stratejik bir başarısızlık" olarak nitelendirdi.

Savaşa karşı duyulan hoşnutsuzluğun Rus liderliğini "kemirmeye" devam edeceğini de ileri süren CIA başkanı, söz konusu hoşnutsuzluğun CIA için yarattığı "eşine çok az rastlanan fırsat"ın "heba olmasına" izin vermeyeceklerini de dile getirdi.

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Kaynak: Euronews, AFP