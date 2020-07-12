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CIA bağlantılı FETÖ bülteninin soru bankasında ne işi var?

CIA bağlantılı FETÖ bülteni Taraf gazetesinin adının Tasarı Akademi Yayınlarına ait ALES soru bankasında geçtiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 15:04:00 -
CIA bağlantılı FETÖ bülteninin soru bankasında ne işi var?

Sınavlara hazırlanan öğrenciler veya vatandaşlar, aldıkları soru bankaları ile kendilerini test ederken, birbirinden ilginç sorularla karşılaşmaya devam ediyor. Bunun son örneğine de Tasarı Akademi Yayınlarına ait ALES soru bankasında rastlandı.

FETÖ bülteni soruya konu oldu

Tasarı Akademi Yayınlarına ait ALES soru bankasını alanlar gözlerine inanamadı. Kitaptaki bir soruda CIA ile bağlantılı FETÖ’nün yayın organı Taraf gazetesinin adının geçtiği bir soruya yer verildiği ortaya çıktı. Cevap şıkları arasında da içinde Taraf gazetesinin yer aldığı şıkkın "doğru cevap" olarak verildiği öğrenildi.

Soru ve şıklar karşısında şaşkına dönen bazı vatandaşlar "CIA bağlantılı FETÖ bülteninin soru bankasında ne işi var?" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Kitapta yer alan soru ve şıklar şu şekilde;

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