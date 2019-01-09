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Christopher Evans, Pınar Karşıyaka'da

- Tahincioğlu Basketbol Süper Lig temsilcisi, İspanya'nın Gran Canaria takımından Evans'ı kadrosuna dahil etti

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:41
Christopher Evans, Pınar Karşıyaka'da


İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Gran Canaria takımından Christopher Evans'ı transfer etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu Evans'la sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Geçen sezon Fransız ekibi Monaco ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'de mücadele eden 28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon formasını giydiği Gran Canaria ile THY Avrupa Ligi'nde 12 maçta 10,3 sayı, 2,6 ribaunt ve 1,1 asist ortalamalarını yakaladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:41
  1. Basketbol
  2. Christopher Evans
  3. Pınar Karşıyaka

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