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Spor Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması
Spor

Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Alman teknik adam Christoph Daum'dan flaş bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 09:46:00 -
Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin evinde Göztepe'ye mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması gerektiği yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Yeni teknik direktör adayları da ortaya atıldı. Bu isimlerin başında Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Christoph Daum geliyor.

Şimdi susma zamanı

Fenerbahçe'de görev aldığı 4 sezonda 2 kez şampiyonluk yaşayan, diğer 2 sezonda da şampiyonluğu son maçta kaçıran Christoph Daum, Sarı-Lacivertliler'le ilgili sorulara, "Taraftarların destek mesajları için teşekkür ediyorum. Ancak şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullanarak yanıt verdi. Son dönemde sosyal medyada Türkiye paylaşımları ile ise "Sosyal medya hesabımdan fotoğrafları paylaştım çünkü Türkiye benim ikinci vatanım." diye konuştu. (Akşam)

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