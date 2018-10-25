THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

Christoph Daum resmen duyurdu! 'Teklif bekliyorum'

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Daum, emekliliği düşünmediğini belirtti.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:38
Christoph Daum resmen duyurdu! 'Teklif bekliyorum'

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor'u çalıştıran ve son olarak Romanya Milli Takımı'nın başında olan 65 yaşındaki teknik direktör Christoph Daum, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Alman basınına konuşan Daum, ''Emekli olmayı düşünmüyorum. Çalışmayı bırakırsam yaşlanırım. Emekli olmak için zamanım yok.''sözlerini kullandı.

Son olarak Romanya'yı çalıştıran Daum, yaklaşık 1 yıldır boşta. İyi bir teklif beklediğini belirten tecrübeli teknik adam, tekrar takım çalıştırmak istediğini de söyledi.

KAYNAK: SPORX

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:38
  1. Bursa
  2. Futbol Haberleri
  3. Futbol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane'de şaşırtan kaza! Gören 'bu nasıl olur' dedi
    1. Gümüşhane'de şaşırtan kaza! Gören 'bu..
    2. Merkez Bankası’ndan bekleme sinyali
    3. İŞKUR’dan çalışan annelere aylık 400..
    4. Fuat Oktay'dan uluslararası topluma..
    5. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası..
    6. Üretici ile marketler YÖREX’te buluştu
    7. Hükümetten yerlileşme atağı
    8. Öğretmene 3600 ek gösterge ne zaman..
    9. Üretim ve ihracat artacak ekonomi..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy..
    11. Terörist başı Gülen'in avukatına ret..
    12. TMMOB, AİHM'e koştu
    13. Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman..
    14. Suçunu itiraf etti! Tutuklandı
    15. Fırsatçıları, 15 Temmuz tabelası..
    16. Akit TV sunucusuna kumpas kuran..
    17. PKK/KCK'nın oyunu operasyonla bozuldu
    18. Rusya TürkAkım için yeni tarih verdi
    19. Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar..
    20. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!