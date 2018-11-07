Christian Heidel: Galatasaray'a daha fazla atabilirdik
Heidel, maçtan sonra daha farklı kazanabileceklerini açıkladı.07 Kasım 2018 Çarşamba 10:36
Schalke'nin sportif direktörü Christian Heidel, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Skordan memnun olduğunu vurgulayan Heidel, iyi savunma yaptıklarını söyledi.
İşte Christian Heidel'in maç sonu değerlendirmesi;
"Skordan çok ama çok memnunum. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Daha fazla gol atabilirdik ve iyi savunma yaptık"
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