CHP'yi vatana ihanetle suçlamıştı: Makam için AK Parti'ye geçti umduğunu bulamayınca...

Antalya siyaseti rezil bir olaya sahne oldu. 2014'te en ağır hakaretlerle dolu bir basın açıklaması yaparak AK Parti'ye geçen CHP'li Eşref Ünal, dün itibariyle AK Parti'den istifa edip tekrar CHP'ye döndü.

CHP'yi vatana ihanetle suçlamıştı

Ünal CHP'den ayrılırken parti yönetimine ağır ithamlar ve sinkaflı hakaretlerde bulunmuştu:

"CHP'ye, kaba bir Tayyip Erdoğan karşıtlığı siyaset yapmak için sunulmakta ve böylelikle milyonlarca seçmenin duyguları aşağılanmakta, sinir sistemi alt üst olmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi, yalan makinelerinin, cahillerin, soytarıların, sonradan görmelerin ve ahlaksızların cirit attığı Bizans tarihine dönüşmüştür."

Hatta daha ileriye gitmiş, "CHP'nin uluslararası güçler ve FETÖ'cülerle ve bazı AB ülkeleriyle ilkesiz karanlık ilişkileri girmek suretiyle hem kendisine hem de ülkesine ihanet etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

İstediği görev verilmeyince eski partisine geri döndü

Eşref Ural'ın Nisan 2020'de, salgın ile mücadele edilirken AK Parti Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye WhatsApp'tan mesaj yazıp belediye başkan yardımcılığı görevi istediği Tütüncü'nün ise bu zamansız isteğe ret yanıtı verdiği ortaya çıktı.

CHP yönetimi Ural'ın geri dönüşünü zafer nidalarıyla duyurdu

CHP Antalya Kepez İlçe Başkanı Özkan Kurnaz, Eşref Ural'ın dün itibariyle CHP'ye geçmesini zafer naralarıyla duyurdu. Bundan daha vahimiyse 6 yıl önce bunca hakaretle ayrılan Ural'ın parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takması oldu.