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CHP'yi sarsan anket sonuçları! Kemal Kılıçdaroğlu şoka uğradı

Araştırma Değerlendirme Analiz'in Türkiye siyasetine ilişkin yaptığı anket CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu derinden sarstı. Anket sonuçlarına göre, yakın zamanda seçim olsa CHP lideri yüzde 0,5 oy alıyor.

20 Eylül 2019 Cuma 15:43
CHP'yi sarsan anket sonuçları! Kemal Kılıçdaroğlu şoka uğradı

ADA Araştırma Şirketi, Ağustos ayı içerisinde yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar CHP Lideri Kemal Kılıçdaoğlu'nu şoke etti.

Araştırma Değerlendirme Analiz (ADA), Türkiye Gündem Araştırması adı verdiği bir anket yayımladı. 19-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında 26 il genelinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında 18 yaş üzeri 1721 kişi ile görüşüldü.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 0,5 oy oranıyla en az oy alan lider oldu. 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Muharrem İnce'nin yüzde 2 oranında oy alması dikkat çekti.

Yeni parti kuracakların bile gerisinde kaldı

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına girişen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan, yapılan anket sonuçlarına göre CHP liderini geride bıraktı. Davutoğlu'nun oyu yüzde 2,3 olarak ölçülürken Babacan ise yüzde 4,2 oy aldı.

 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 15:43
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YORUM YAZ

  • hasan bağnazhasan bağnaz38 dk önce
    haberin tamamı niye yok?
  • milletmillet40 dk önce
    Kk için sıkıntı değil çünkü o vazifesini yaptı. Chpkk yı bir mezhep , pkk destekçisi ve fetö destekçisi partiye dönüştürdü. Belediyelerede mezhepçi memur ve elemanlarını yerleştirdi .Bu adamların bozduğunu Türkiye 50 senede düzeltemez
  • deniz baykala rahmetokutuyodeniz baykala rahmetokutuyo43 dk önce
    birgül aymar güler nededi biz doğruyolcu ekrem cematlen ortaklık kuran sol sağoldu

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