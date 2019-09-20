CHP'yi sarsan anket sonuçları! Kemal Kılıçdaroğlu şoka uğradı Araştırma Değerlendirme Analiz'in Türkiye siyasetine ilişkin yaptığı anket CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu derinden sarstı. Anket sonuçlarına göre, yakın zamanda seçim olsa CHP lideri yüzde 0,5 oy alıyor.

ADA Araştırma Şirketi, Ağustos ayı içerisinde yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar CHP Lideri Kemal Kılıçdaoğlu'nu şoke etti. Araştırma Değerlendirme Analiz (ADA), Türkiye Gündem Araştırması adı verdiği bir anket yayımladı. 19-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında 26 il genelinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında 18 yaş üzeri 1721 kişi ile görüşüldü. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 0,5 oy oranıyla en az oy alan lider oldu. 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Muharrem İnce'nin yüzde 2 oranında oy alması dikkat çekti. Yeni parti kuracakların bile gerisinde kaldı AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına girişen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan, yapılan anket sonuçlarına göre CHP liderini geride bıraktı. Davutoğlu'nun oyu yüzde 2,3 olarak ölçülürken Babacan ise yüzde 4,2 oy aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.