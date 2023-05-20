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Sosyal Medya CHP'yi ifşa eden paylaşım! Ellerine imkan geçse Erdoğan'a bakın ne yapacaklar!
Sosyal Medya

CHP'yi ifşa eden paylaşım! Ellerine imkan geçse Erdoğan'a bakın ne yapacaklar!

Yeniakit Publisher
2023-05-20 21:33:00 -
CHP'yi ifşa eden paylaşım! Ellerine imkan geçse Erdoğan'a bakın ne yapacaklar!

Terör örgütünün desteklediği Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında yeniden hezimete uğrarken, CHP'nin 2011 yılında attığı paylaşım kinlerini açığa vurdu.

Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetle topyekün birleşen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeniden zafer kazandı ancak hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerine çıkmaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.

Millet 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gitmeye hazırlanırken, CHP'nin sosyal medya platformu Twitter hesabından attığı paylaşım yeniden gün yüzüne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit

Mavi tikli CHP hesabından, 2011 yılında yapılan paylaşımda "Güç verirseniz size sözüm var, Recep Bey'in dişlerini sökeceğim." ifadeleri kullanıldı.

Bir ülkenin başbakanını asmak gibi tarihte kirli bir geçmişe sahip olan CHP, 'demokrasi' lakırdılarına karşın iktidara yeniden geldiklerinde neler yapabileceklerini böylece ortaya çıkarmış oldu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'nin hesabından yapılan paylaşımlara ise vatandaşlar tepki gösterdi.

İşte tp paylaşımlardan bazıları:

 

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